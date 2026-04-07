Sénégal: Secteur primaire - L'activité s'est bonifiée de 3,6% au 4e trimestre 2025

Par rapport au troisième trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire a augmenté de 3,6%, sous l'effet des performances des sous-secteurs de l'agriculture (+4,7%) et de la pêche (+3,9%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en glissement annuel, une hausse de 8,6% de la valeur ajoutée du secteur primaire est constatée. Cette augmentation est tirée par la progression de l'activité de la pêche (+18,3%), de l'agriculture (+9,4%) et de l'élevage (+4,8%). Cette situation de l'activité agricole est en liaison avec l'accroissement de la production des spéculations comme le maïs, l'arachide, le niébé ainsi que les produits horticoles (oignons, pomme de terre etc.).

L'Ansd informe que la valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) s'est bonifiée de 3,5% au quatrième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse est favorisée par la progression des activités de la construction (+6,9%), de l'extraction (+4,6%), de la production de l'électricité (+4,2%), de la fabrication d'autres produits manufacturiers (+3,0%), de la fabrication de produits agroalimentaires (+2,8%) ainsi que la fabrication de produits chimiques de base (+2,0%). Le bon comportement du secteur secondaire a été amoindri par la baisse des activités du raffinage du pétrole et cokéfaction (-8,8%) ainsi que la distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets (-0,2%).

Par rapport au quatrième trimestre de 2024, la valeur ajoutée du secteur secondaire s'est renforcée de 5,1% sous l'effet de l'amélioration des activités de fabrication du ciment et d'autres matériaux de construction (+18,7%), de la construction (+13,0%), de l'extraction (+9,3%), de la production et distribution d'électricité et de gaz (+7,6%), de la distribution d'eau et l'assainissement (+7,3%) ainsi que la fabrication d'autres produits manufacturiers (+2,7%).

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Cependant, les performances du secteur ont été limitées par les activités de fabrication de produits chimiques de base (-2,4%) et de l'agroalimentaire (-2,3%). Le repli de la fabrication de produits agroalimentaires est dû à la diminution des valeurs ajoutées de la fabrication de produits laitiers et de glaces alimentaires (-26,9%), de la fabrication de boissons (-6,5%), de la fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-5,5%), de la fabrication de pain et pâtisseries (-2,5%) et de l'abattage, transformation et conservation des viandes (-2,4%).