Sénégal: Activité économique - Progression de 3,1% du PIB au 4e trimestre 2025

7 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au quatrième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), a progressé de 3,1%, par rapport au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat est imputable à l'accroissement des valeurs ajoutées des secteurs primaire (+3,6%), secondaire (+3,5%) et tertiaire (+2,1%). En outre, explique l'Ansd, les taxes nettes de subventions sur les produits se sont bonifiées de 6,4%. Par ailleurs, le PIB réel hors hydrocarbures a évolué de 3,1%. S'agissant des composantes de la demande intérieure, la formation brute du capital fixe a augmenté de 12,2%. La consommation finale globale, quant à elle, s'est rétractée de 1,4%.

Selon l'Ansd, les exportations de biens et services se sont accrues de 31,0%. Par rapport à la même période de l'année 2024, le Pib réel du quatrième trimestre de 2025 a crû de 4,2%. Cette progression s'explique principalement par la consolidation des activités des secteurs primaire (+8,6%), secondaire (+5,1%) et tertiaire (+2,7%). Par ailleurs, les taxes nettes de subventions sur les produits se sont rehaussées de 2,8%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous l'angle de la demande, le regain d'activité économique au quatrième trimestre de 2025, par rapport au même trimestre de l'année précédente, s'est traduit, en termes réels, par l'accroissement des exportations de biens et services (+29,7%), de formation brute de capital fixe (+7,2%) et de la consommation finale (+3,4%).

Le Produit intérieur brut nominal est estimé à 7 068,5 milliards de FCFA au quatrième trimestre de 2025. Sans les hydrocarbures, il est de 6 800,2 milliards de FCFA. En 2025, la croissance économique, estimée avec le cumul des quatre trimestres, s'est établie à 6,7% après 6,5% en 2024. Cette évolution est consécutive à la bonne tenue des secteurs secondaire (+16,7%), primaire (+7,0%) et tertiaire (+2,5%). Hors hydrocarbures, la croissance économique de l'année 2025 est évaluée à 2,2% et celle hors hydrocarbures et agriculture est de 1,6%.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.