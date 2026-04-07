Tunisie: La TAP inaugure demain une centrale solaire de 40 kVA - 70 % des besoins énergétiques couverts et 50 % de charges en moins

Tunis — L'Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) mettra en service, mercredi, une centrale photovoltaïque de 40 kVA au siège de l'agence, une initiative qui couvrira environ 70 % de sa consommation énergétique annuelle et marquera une étape décisive dans sa transition vers les énergies renouvelables.

Cette installation, composée de 68 panneaux solaires répartis sur 176 m², devrait permettre de réduire les charges financières de l'agence d'environ 50 % et de diminuer ses émissions de carbone de 45 % par rapport à 2025, tout en assurant un approvisionnement électrique plus fiable et résilient face aux fluctuations des prix de l'énergie.

Les travaux d'installation, lancés le 7 décembre 2025 et achevés le 21 janvier 2026, s'inscrivent dans un projet global de transition énergétique supervisé par la Présidence du gouvernement, avec l'appui technique de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). D'un coût de 129 mille dinars, ce projet vise à couvrir les besoins énergétiques de l'agence sur une période de 20 ans.

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Selon Sofiane Khemiri, chef du projet de transition énergétique à la TAP, cette démarche repose sur deux axes complémentaires : la rationalisation de la consommation d'énergie et le déploiement de la centrale photovoltaïque. « Le projet global permettra à l'agence de réduire ses émissions de carbone d'environ 70 % et d'alléger ses charges financières de près de 60 % », a-t-il précisé.

Les efforts de rationalisation menés entre 2019 et 2025 ont déjà porté leurs fruits : baisse de 17 % de la consommation énergétique, réduction de 30 % des charges financières et diminution de 17 % des émissions de carbone.

Au total, le projet contribuera à éviter l'émission d'environ 50 mille kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 50 mille arbres plantés annuellement, et à économiser près de 5 mille litres de carburant. Cette démarche fait de la TAP la première institution médiatique publique « verte » en Tunisie, affirmant son engagement en faveur de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociétale.

Ce projet s'aligne sur la vision stratégique de l'État en matière de gouvernance énergétique et sur les objectifs du nouveau modèle de développement « Tunisie 2035 », qui vise notamment à porter la part des énergies renouvelables à 35 % du mix électrique (soit 8350 MW) et à réduire l'intensité énergétique de 3,6 % par an d'ici 2035. La Tunisie s'est également engagée à diminuer de 46 % ses émissions de dioxyde de carbone dans le secteur de l'énergie.