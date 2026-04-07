Cote d'Ivoire: Bangolo - Des états généraux de la jeunesse départementale lancés

Serey Doh Célestin salue le caractère inédit de l'initiative des jeunes.

« (...) Guidés par le souci de contribuer efficacement à l'édification d'une nation forte et d'un département prospère, où les considérations ethniques et tribales, les inégalités et les injustices sociales ne seront pas érigées en règles de gouvernance ; considérant que l'engagement des organisations de la jeunesse régionale en faveur de son épanouissement est un crédo ; reconnaissant ainsi la participation des jeunes comme un facteur d'exercice actif de la citoyenneté et de la démocratie inclusive ; conscients des difficultés et des défis multiples auxquels est confrontée la jeunesse de la région ; réaffirmons enfin l'engagement solennel de la jeunesse du département de Bangolo quant à la poursuite d'actions propres à renforcer son rôle et son implication effective dans les actions sociales en faveur de la paix et de la cohésion sociale ». Ainsi se sont engagés les jeunes du département de Bangolo à travers une motion lue par le jeune Kehi Tienkoua Yves, président départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) de Bangolo.

C'était le 3 avril 2026, au terme des états généraux de la jeunesse qui ont eu lieu à Bangolo, en présence du ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Dr Serey Doh Célestin, par ailleurs président du Conseil régional du Guémon ; des élus locaux et des autorités administratives.

Au cours de ces assises, il s'est agi pour les jeunes de réfléchir à leur avenir sans tenir compte de l'appartenance politique de chacun. « C'est la jeunesse dans son ensemble qui s'est retrouvée pour penser à son avenir », s'est réjoui Serey Doh Célestin. Car, a-t-il soutenu, depuis 2011, c'est la première fois que l'on se réunit à Bangolo pour parler de « projets de la jeunesse ».

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« Pour moi, la jeunesse ne représente pas l'avenir, mais le présent. Parce que si cette jeunesse n'a pas les moyens de se prendre en charge, si elle ne dispose pas de tous les mécanismes pour être autonome demain, notre pays sera en péril. Le capital humain, c'est vous. Le demain de la Côte d'Ivoire, c'est vous », a-t-il lancé à l'endroit des jeunes, assurant que, pour le Président de la République, « la jeunesse n'est pas le problème, mais la solution ».

Séraphin Yoro, cadre de Bangolo, a exprimé sa fierté de voir tous les jeunes réunis. « C'est la toute première fois que des jeunes se retrouvent, pour leur autonomisation et leur dignité, autour d'un seul mot : jeunesse », s'est-il félicité, rappelant que Bangolo est resté en paix pendant les turbulences électorales de 2025. Il a, de ce fait, invité les jeunes à continuer à cultiver la paix et à faire confiance au Président Alassane Ouattara.

« Vous avez donné la paix à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il vous offre gratuitement le développement. Demeurons unis dans la paix ! Restons au travail ! », a-t-il recommandé, avant d'exprimer sa satisfaction de voir une jeunesse de Bangolo qui gagne en maturité et qui a résolument tourné le dos à la violence, en ces termes : « Nous avons surmonté plusieurs difficultés. Le changement de la jeunesse de Bangolo et du Guémon est en mouvement et cela ne doit plus jamais s'arrêter. »

Séraphin Yoro a ensuite invité la jeunesse à faire confiance au Président Alassane Ouattara et à continuer de lui donner la paix, afin qu'il poursuive l'œuvre de développement amorcée dans la région et en leur faveur.