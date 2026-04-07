Afrique: Crise au Moyen-Orient - Afreximbank mobilise 10 milliards de dollars pour protéger l'Afrique et les Caraïbes

Face aux répercussions économiques grandissantes du conflit au Moyen-Orient, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a décidé de passer à l'offensive.

Dans un communiqué publié le 7 avril 2026 depuis Le Caire, l'institution panafricaine annonce le déblocage d'un fonds d'urgence de 10 milliards de dollars américains, dans le cadre de son Programme d'intervention face à la crise du Golfe (GCRP).

Cette initiative vise à atténuer les effets de l'escalade du conflit dans la région du Golfe, dont les conséquences pèsent lourdement sur les économies africaines et celles de la Caraïbe (CARICOM).

Depuis l'intensification des tensions le 28 février 2026, les marchés mondiaux subissent de fortes perturbations, notamment dans les secteurs de l'énergie, des engrais et des produits alimentaires.

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En raison du rôle stratégique du Golfe comme principal fournisseur de pétrole, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'engrais, ainsi que de l'importance du détroit d'Ormuz dans le commerce mondial, les pays dépendants des importations sont particulièrement exposés. L'Afrique et les Caraïbes figurent parmi les régions les plus vulnérables à ces chocs externes.

Le programme GCRP entend répondre à cette urgence en garantissant la continuité des importations essentielles telles que le carburant, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les engrais. À cet effet, Afreximbank prévoit de fournir des devises étrangères et des liquidités à court terme afin de soutenir les États membres les plus fragilisés.

Parallèlement, le dispositif ambitionne de transformer cette crise en opportunité pour certains pays africains exportateurs d'énergie et de minerais. Ces derniers pourraient tirer profit de la hausse des prix et de la reconfiguration des flux commerciaux grâce à des mécanismes de financement adaptés, notamment le préfinancement des exportations et le soutien au fonds de roulement.

Le programme inclut également des mesures de soutien aux secteurs du tourisme et de l'aviation, durement touchés par les perturbations internationales. À moyen et long terme, Afreximbank entend renforcer la résilience des économies en accélérant des projets structurants dans les domaines énergétique, portuaire et logistique.

Pour le président de la Banque, le Dr George Elombi, cette intervention s'inscrit dans la mission même de l'institution. « Ce programme aidera les pays africains à s'adapter en douceur à la crise tout en renforçant leur résilience face aux chocs futurs », a-t-il affirmé.

Fort de son expérience lors des crises précédentes, notamment celle liée à la pandémie de Covid-19 et au conflit ukrainien, Afreximbank réaffirme ainsi sa capacité à accompagner ses États membres face aux turbulences économiques mondiales, tout en promouvant des solutions durables et structurantes.