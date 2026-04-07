Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Un accident tragique fait trois morts et deux blessés graves à N'Zianouan

7 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Un grave accident de la circulation s'est produit le lundi 6 avril 2026, aux environs de 17h20, sur l'autoroute du Nord, précisément sur la voie nord au point kilométrique 95, dans le secteur de N'Zianouan. Alertée, la 7e compagnie des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) de N'Zianouan s'est rapidement déployée sur les lieux pour porter assistance aux victimes.

Selon les premières informations fournies par les secours, l'accident implique un véhicule de particulier ayant effectué une sortie de route dans des circonstances encore non élucidées. À leur arrivée, les équipes de secours ont découvert une scène particulièrement éprouvante, témoignant de la violence de l'impact.

Le bilan provisoire fait état de cinq victimes, dont trois ont malheureusement perdu la vie sur le coup. Deux autres personnes, grièvement blessées, ont été prises en charge en urgence par les secours. Elles ont été évacuées à bord de l'ambulance de réanimation grande capacité (ARGC 71) vers l'hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo, où elles reçoivent actuellement des soins intensifs.

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Pour cette intervention, le GSPM a mobilisé d'importants moyens, notamment l'ARGC 71, spécialisée dans la prise en charge des cas graves. Plusieurs structures ont également été déployées sur les lieux pour assurer la gestion de la situation. Il s'agit notamment de la Gendarmerie nationale, chargée de sécuriser la zone et d'ouvrir une enquête, du FER (Fonds d'entretien routier), ainsi que des services de pompes funèbres.

Cet accident vient une nouvelle fois rappeler la dangerosité de certains axes routiers, en particulier sur l'autoroute du Nord, souvent marquée par des excès de vitesse ou des imprudences. Si les circonstances exactes de cette sortie de route restent à déterminer, les autorités appellent à la responsabilité des usagers de la route.

« Chaque conducteur est responsable de sa vie et de celle des autres », ont insisté les sapeurs-pompiers, invitant à adopter une conduite prudente et respectueuse du code de la route.

Face à la recrudescence des accidents de la circulation, ce drame relance le débat sur la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Il souligne, une fois de plus, l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures de prévention, mais aussi de sensibiliser davantage les conducteurs aux comportements à risque.

En attendant les conclusions de l'enquête, ce nouvel accident endeuille des familles et interpelle l'ensemble des usagers sur l'urgence de faire de la prudence une priorité absolue sur les routes ivoiriennes.

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