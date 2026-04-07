Cote d'Ivoire: Ligue 1 - L'Asec creuse l'écart en tête

A 7 journées de la fin de la Ligue 1 ivoirienne, l'Asec mimosas a fait un pas de plus vers le titre de champion de Côte d'Ivoire. Les Jaune et Noir ont dominé, samedi dernier, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, Fc Mouna (2-0), à la faveur de la 23e journée.

Une victoire acquise grâce à deux réalisations signées Souleymane Fofana (12e) et Bakare Kevin (42e). Elle a permis aux hommes de Julien Chevalier de déjouer le piège de l'équipe venue d'Agbaou, dans le département d'Adzopé.

Ce 15e succès de la saison permet à l'Asec de consolider sa position de leader et surtout de creuser l'écart avec son poursuivant direct. A 7 journées de la fin de la saison, l'Asec compte 8 points d'avance sur le Fc San Pedro qui a été tenu en échec par Bouaké Fc (0-0).

Les chances de remporter le titre s'amenuisent pour les Pétruciens qui pensaient avoir mis fin à leur série de matchs nuls, après leur victoire de la journée précédente contre Zoman Fc. Un autre coup d'arrêt qui profite également à leurs poursuivants, notamment l'Afad qui s'installe sur le podium après sa victoire contre le Stella Club (2-1).

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Cette 3e victoire en 5 matchs permet aux Académiciens du Plateau de revenir à six points de San Pedro. Firmin Koffi et ses joueurs confirment leur retour en force, après un début de saison difficile. Ils sont invincibles depuis 9 matchs. Concernant les places africaines, la lutte reste toujours ouverte entre plusieurs clubs dont Korhogo qui s'est imposé contre Agboville (3-1). Agboville se complique de nouveau la tâche dans la bataille pour le maintien.

Avec seulement 22 points, le promu occupait provisoirement la 15e place, en attendant le résultat d'Isca qui jouait contre le Racing, au moment où nous mettions sous presse.

Sol Fc, tenu en échec par Tchologo (1-1) et Osa, battu par Zoman (1-0), ne sont également pas à l'abri du pire, au terme de cette 23e journée de la Ligue 1 qui s'achève ce mardi avec la dernière rencontre. Le Stade d'Abidjan (6e; 34 pts) pourrait s'installer dans le top 5, en cas de victoire contre la Soa.