Afrique: Journée mondiale du sport - La Côte d'Ivoire mise sur le sport pour accélérer son rayonnement

À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré, ce lundi 6 avril 2026, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, instituée par l'Organisation des Nations Unies (ONU). À cette occasion, le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a réaffirmé le rôle stratégique du sport dans la consolidation de la cohésion sociale et du rayonnement du pays.

Dans une déclaration officielle, le ministre a rappelé que cette journée vise à promouvoir les valeurs fondamentales du sport, notamment la paix, l'inclusion et l'unité entre les peuples. « Le sport est une activité universelle qui permet aux populations de communier à travers un langage commun, fondé sur des règles acceptées de tous », a-t-il souligné.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des conflits, le sport apparaît comme un puissant levier de rapprochement entre les nations. À travers des compétitions internationales majeures, telles que les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football, les divergences s'estompent au profit de la fraternité et du vivre-ensemble.

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En Côte d'Ivoire, cette vision trouve un écho particulier dans la politique du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait du développement du capital humain un pilier de son action. Le sport, notamment, bénéficie d'une attention soutenue, avec l'organisation réussie de grandes compétitions internationales telles que l'Afrobasket 2013, les Jeux de la Francophonie 2017 et la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Autant d'événements qui ont renforcé la crédibilité du pays sur la scène internationale.

Pour l'année 2026, le ministère des Sports a placé son action sous le thème : « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une Grande Côte d'Ivoire ». Une orientation qui se traduit par des investissements importants dans les infrastructures sportives, tant au niveau scolaire que communautaire, avec la construction d'agoras et de complexes de proximité.

Le ministre s'est également félicité des performances récentes des athlètes ivoiriens, notamment les sélections U17 de basketball et les Éléphants du football, sans oublier la jeune taekwondoïste Kimi Laurène Ossin, considérée comme un espoir de médaille aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Au-delà du sport de haut niveau, le gouvernement entend promouvoir la pratique sportive pour tous, comme facteur de bien-être et d'intégration sociale. Dans cette optique, les populations sont invitées à participer massivement aux festivités officielles prévues le samedi 11 avril 2026 à l'INJS, avec une marche sportive suivie d'une séance de gymnastique.

Une célébration qui se veut à la fois festive et porteuse d'un message fort : faire du sport un vecteur durable de paix, de santé et de développement en Côte d'Ivoire.