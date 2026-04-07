Afrique: Transformation numérique - Le Gitex Africa 2026 s'est ouvert à Marrakech au Maroc

La quatrième édition du Gitex Africa s'est ouverte ce mardi 7 avril 2026, à Marrakech, au Maroc, en présence de plus de 50 000 participants et de plus de 1 450 exposants représentant plus de 130 pays. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous avec des officiels, une trentaine de startups et plus de 200 participants.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une intervention du chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Aziz Akhannouch, ainsi que par la présence de membres du gouvernement de plusieurs pays africains, d'investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d'institutions gouvernementales, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, en partenariat avec l'Agence de développement du digital (Add) et Kaoun International, filiale du Dubai World Trade Centre, cette édition se tient sous le thème : « Catalyser l'économie numérique africaine à l'ère de l'intelligence artificielle ».

Coopération panafricaine

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L'événement se veut une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l'innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d'accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact, capables de poser les fondations de la résilience économique future de l'Afrique.

Cette année, Gitex Africa Morocco inaugure de nouveaux espaces sectoriels et renforce plusieurs de ses pôles existants, en écho aux priorités technologiques les plus dynamiques du continent.

Parmi les nouveautés figurent les infrastructures intelligentes pour data centers, conçues pour répondre aux insuffisances structurelles qui freinent encore le développement de l'économie numérique africaine, ainsi que l'espace consacré à la fintech et au futur de la finance.

Ce dernier met en lumière les solutions de mobile money, l'inclusion financière propulsée par l'intelligence artificielle et les paiements transfrontaliers.

L'événement accueille également un espace dédié à la mobilité du futur, autour des solutions de transport électrique, autonome et connecté, ainsi qu'un pôle Sports Tech mettant en avant les infrastructures sportives intelligentes, les technologies d'optimisation de la performance des athlètes et les nouveaux formats d'engagement des fans.

Gitex Africa Morocco met à nouveau l'accent sur la cybersécurité, avec un programme dédié, élaboré en partenariat avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (Dgssi) du Maroc.

Le sommet Strategic Digital Defence AI Readiness (Star) sera l'occasion d'échanges de haut niveau visant à doter les entreprises, les industries et les économies numériques émergentes en Afrique des cadres nécessaires pour protéger les infrastructures critiques face à des menaces de plus en plus sophistiquées, pilotées par l'intelligence artificielle.

Les forces transformatrices

Notons que le Gitex Africa 2026 encourage les forces transformatrices qui façonnent l'industrie technologique africaine.

L'intelligence artificielle (Ia)

60 % des initiatives d'Ia en Afrique sont passées du concept théorique à la réalité opérationnelle, illustrant une adoption rapide de cette technologie. Des experts et universitaires du monde entier partageront leur vision de l'économie mondiale de l'Ia.

Connectivité et cybersécurité

Des intervenants internationaux issus d'agences gouvernementales de cybersécurité, des leaders de l'industrie et des startups pionnières dévoileront les stratégies à adopter pour contrer les cyberattaques et protéger les données. Gitex Africa mettra en avant le rôle essentiel de la cybersécurité pour garantir l'avenir numérique de l'Afrique.

Gitex Digi Health

De la biotech aux innovations médicales, en passant par le développement des talents et l'émergence de la première licorne africaine, Gitex Africa démontrera l'importance de la collaboration entre gouvernements, industries et startups innovantes pour garantir l'équité et l'accessibilité des soins.

La fintech

L'innovation et l'inclusion sont les piliers d'un marché au potentiel de 1 000 milliards de dollars, porté par des frontières fluides, des financements verts et l'investissement en capital-risque. Avec les Pme représentant près de 50 % du PIB africain, l'innovation fintech ouvre d'immenses perspectives de croissance.

Edtech

En transformant l'éducation africaine, ces initiatives permettront aux talents d'acquérir les compétences nécessaires pour propulser la nouvelle économie mondiale. À Gitex Africa, des startups mondiales et des leaders de la tech présenteront des solutions pour combler les écarts de compétences.

Le développement durable

Le développement durable est au cœur de la transformation numérique de l'Afrique et joue un rôle central dans les secteurs de l'agritech et de la sécurité alimentaire.

Les smart cities

Avec une croissance urbaine estimée à 60 % d'ici à 2050, l'avenir de l'urbanisme sera au centre de Gitex Africa, où des fournisseurs de solutions pour les villes numériques et des institutions présenteront les innovations à venir.