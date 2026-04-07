Cote d'Ivoire: Vols découvertes à Korhogo - L'Aéro club des savanes prend son envol

Un lancement officiel sous le signe de l'innovation aérienne.

Le week-end pascal 2026 a été marqué, en Côte d'Ivoire, par le lancement officiel des activités de l'Aéro club des savanes (Acs), le vendredi 3 avril 2026, à l'aéroport Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Cet événement ouvre une nouvelle ère pour l'aviation légère dans la région du Poro, en offrant aux populations locales et aux visiteurs une expérience inédite. À bord d'un aéronef de type Piper 32, les premiers passagers ont pu découvrir les paysages du Nord ivoirien sous un angle exceptionnel.

Contrairement aux vols commerciaux classiques, le « vol découverte » se déroule à basse altitude et à vitesse modérée, permettant une immersion totale dans la beauté des panoramas survolés. Le ciel du Poro s'est ainsi transformé en véritable théâtre d'émotions, mêlant sensation de liberté et découverte géographique. Le lancement des activités de l'Acs s'est déroulé sur le tarmac de l'aéroport Amadou Gon Coulibaly, en présence du commandant de l'infrastructure, N'Guessan Pascale.

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L'événement a également enregistré la participation de plusieurs personnalités de premier plan, notamment le ministre Fidèle Sarassoro, président du Conseil régional du Poro, et le député-maire de Korhogo, Lassina Ouattara, traduisant ainsi le soutien des autorités locales à cette initiative. Parmi les temps forts de cette cérémonie, douze passagers ont eu le privilège de vivre cette première expérience aérienne.

Répartis en groupes de trois, ils ont effectué quatre survols de 20 minutes chacun au-dessus de la végétation luxuriante du Poro.

La proximité avec les pilotes, combinée à une excellente visibilité depuis la cabine, a permis aux participants de vivre une véritable leçon de géographie aérienne, dans des conditions optimales. Pour le président de l'Aéro club des savanes, Touré Abdel Khader, ce lancement marque une étape décisive : « Ce week-end de Pâques 2026 marque un tournant historique. En posant le Piper 32 sur le tarmac de Korhogo, l'Aéro club des savanes prend officiellement son envol ».

Il a également souligné les ambitions de la structure : « Avec nos premiers vols découvertes, nous démontrons que l'aviation légère constitue un levier de tourisme et de liberté pour la Côte d'Ivoire, en général, et pour la région du Poro en particulier. Notre ambition est de faire de l'aéroport Amadou Gon Coulibaly un pôle d'excellence pour la formation des jeunes et le rayonnement du pays ».

Grâce à un jumelage stratégique avec l'Aéro club d'Abidjan (Aca), effectif depuis le 14 mars 2026, l'Acs entend rendre l'aviation légère plus accessible au grand public. Cette collaboration vise à lever les barrières entre les populations et le monde aéronautique.