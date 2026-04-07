Afrique: Bingerville - Environ 200 femmes formées au leadership pour bâtir leur autonomie

Le jardin botanique de Bingerville a vibré, le lundi 6 avril 2026, au rythme de l'autonomisation féminine, à l'occasion d'une journée dédiée au leadership et au développement personnel. Initiée par le réseau Amazone International, cette rencontre a rassemblé près de 200 femmes venues renforcer leurs capacités et s'inspirer de parcours motivants.

Placée sous le signe du bien-être et du dépassement de soi, la journée a débuté par une séance de fitness collective. Une activité qui, au-delà de ses bienfaits physiques, a permis de créer une dynamique de groupe et de renforcer la cohésion entre les participantes.

Les travaux se sont poursuivis avec des sessions de formation et de partage d'expériences, animées par des responsables du réseau. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le développement personnel, la confiance en soi et l'autonomisation économique, autant de leviers essentiels pour l'épanouissement des femmes.

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Fondatrice du réseau Amazone International, Mme Anani Mélanie a insisté sur l'importance du travail sur soi comme socle de toute réussite. Partageant son propre parcours, elle a évoqué ses débuts modestes avant de gravir les échelons grâce à la discipline et à la formation continue. « Chaque femme a un potentiel qu'elle doit apprendre à révéler », a-t-elle souligné, invitant les participantes à croire en leurs capacités.

De son côté, Mme Coulibaly, responsable de l'ONG FAGC, a axé son intervention sur l'autonomisation économique. Elle a encouragé les femmes à s'engager activement dans des initiatives génératrices de revenus, tout en veillant à leur bien-être physique et mental.

Parrain du réseau, M. François Anani a, quant à lui, mis l'accent sur la responsabilité individuelle. Il a exhorté les participantes à faire preuve de discipline, à se fixer des objectifs clairs et à s'investir pleinement dans leur développement personnel et professionnel.

Riche en enseignements, cette journée a permis de renforcer les compétences des participantes et de promouvoir une vision ambitieuse du leadership féminin. Une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale, où les femmes sont appelées à jouer un rôle central dans le développement économique et communautaire.