Sénégal: Les marchés de Ziguinchor, un parcours de couleurs et de senteurs

Ziguinchor — La ville de Ziguinchor (sud), ville multiculturelle reconnue pour sa qualité de vie, tient de ses marchés et produits frais une grande partie de sa réputation. Un tableau qui révèle toute la richesse du patrimoine culinaire et social de la Casamance.

La capitale méridionale vibre au rythme de ses marchés, dont les plus célèbres, Saint-Maur et Tilène, offrent au quotidien un tableau mêlant couleurs, senteurs et voix, un exotisme vibrant nourri par d'influences diverses. Cela se voit à cette effervescence maîtrisée qui s'empare du marché Saint-Maur, communément appelé Boucotte, dès les premières heures de la matinée. Sous des parasols aux teintes vives, les étals débordent de produits frais: poissons argentés encore frétillants, légumes aux couleurs éclatantes, oranges juteuses et citrons verts soigneusement empilés.

Les vendeuses, souvent drapées dans des pagnes chatoyants, interpellent les passants avec chaleur. Ici, chaque produit raconte une histoire: celle d'un pêcheur revenu à l'aube, d'une récolte familiale ou d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Un peu plus loin à l'intérieur, le marché Boucotte offre une ambiance plus dense, presque labyrinthique. Les allées étroites bruissent de négociations, de rires et de salutations. Le tumulte y est constant, mais presque bienveillant.

Rencontres au fil des étals

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au détour d'un stand de légumes, Ginette Sagna, vendeuse depuis plus de 20 ans, partage son quotidien: "Le marché, c'est notre vie. On y travaille, mais on y retrouve aussi nos voisins, nos amis. C'est un lieu de solidarité". Ibrahima Traoré, vendeur de poissons, explique les défis de son métier, entre fluctuations des captures et exigences des clients. "Les gens veulent du frais, du bon. Ici, on ne triche pas avec la qualité." "La qualité rien que la qualité à Ziguinchor", lance Traoré, sourire aux lèvres.

Ces échanges spontanés témoignent d'un tissu social solide, où le commerce dépasse la simple transaction pour devenir un espace de lien et de confiance. Impossible de parcourir ces marchés sans céder à la tentation des spécialités locales. Des marmites fumantes attirent toujours les gourmets quelque part, dans un coin ombragé. Le kaldou, plat emblématique à base de riz blanc "niankatang", de poisson et de "beugueuthie", sauce à base de feuilles de bissap cuites et mixées avec du gombo et d'autres ingrédients, séduit le plus par ses arômes riches et sa générosité.

Il y a aussi l'incontournable yassa, préparé avec du poulet mariné au citron et aux oignons, un plat qui offre une explosion de saveurs à la fois acidulées et fondantes. Les fruits tropicaux complètent ce voyage gustatif*: papayes sucrées, bananes plantain, ananas parfumés et oranges. Une véritable immersion dans la biodiversité locale.

Miroir du quotidien urbain

Les marchés de Ziguinchor, en plus de faire voyager à travers l'univers de la gastronomie locale, reflètent les dynamiques de la ville, en tant que lieux de travail, d'échanges et de socialisation. On y croise des étudiants, des mères de famille, des restaurateurs et de badauds, tous venus s'approvisionner ou simplement partager un moment. Les discussions concernent tous les sujets, des dernières actualités nationales aux nouvelles du quartier.

Dans un contexte urbain en mutation, ces marchés demeurent des repères solides pour la plupart des citoyens, des lieux participant à la préservation des identités locales. Si certaines pratiques restent ancrées dans la tradition, des évolutions se dessinent. L'usage du téléphone mobile pour négocier ou passer commande par exemple se généralise, une manière de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs et d'évoluer avec le temps.

L'essence du marché reste pourtant intacte : un lieu humain, vivant, où chaque interaction compte. Visiter les marchés de Ziguinchor, c'est bien plus qu'une simple promenade. C'est une plongée dans un univers où tous les sens sont sollicités, où chaque rencontre enrichit le regard. Entre tradition culinaire, solidarité sociale et vitalité économique, les marchés de la capitale sud du Sénégal offrant aux visiteurs comme aux habitants une expérience toujours authentique et profondément humaine.