L'Evêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, a regretté avant-hier, dimanche 5 avril 2026, la crise au Moyen-Orient avec la guerre et ses tueries, le chômage des jeunes au Sénégal où des familles se disloquent et les couples désunis.

Il invite les fidèles à accueillir la joie de la résurrection et à devenir témoins de la lumière du Christ dans ce monde. Monseigneur Ndiaye a présidé la messe solennelle de la fête de Pâques à la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Sor où il a aussi prié pour la paix et la stabilité dans le monde.

« Comme Pâques c'est la fête de la vie, pour nous la vie également évoque toutes ces situations de mort que nous vivons dans notre péché personnel, dans le péché du monde et puis dans la vie des communautés humaines et des nations et la période que nous traversons actuellement, avec une guerre qui s'étale sous nos yeux tous les jours, avec des morts à ne plus compter, avec des destructions massives.

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On a même parlé de génocide. Donc, tout cela interpelle les croyants que nous sommes, interpelle notre foi. Car, quand nous disons que Jésus a vaincu la mort, que Jésus est sorti du tombeau, qu'il est apparu à ses disciples, et bien les témoins de sa résurrection doivent être également des témoins de sa vie et des acteurs de la vie qu'il apporte à notre monde. Des acteurs de sa paix », a dit Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, Évêque du Diocèse de Saint-Louis.

Dans son homélie à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis où il a présidé la messe solennelle de Pâques, le guide religieux a rappelé le passage dans la Bible où Jésus est apparu à ses disciples en leur disant : « la paix soit avec vous ». « La paix ce n'est pas dans le sens de l'absence de guerre ou de conflit. C'est le sentiment de Dieu pour chaque homme, pour chaque femme. C'est pour cela que notre liturgie commence par la paix soit avec vous. Donc, c'est un peu de cela que l'Église traite dans cette grande célébration de Pâques. Mais aussi pour rappeler que Pâques c'est un jour de bonheur. Donc nous sommes sauvés », a-t-il indiqué.

Après s'être réjoui avec les fidèles de la joie de Pâques, Monseigneur Ndiaye leur a souhaité une bonne fête tout en la souhaitant aussi aux malades et à ceux qui traversent beaucoup de difficultés. « J'ai évoqué les couples désunis, les couples séparés, les gens qui ne se parlent plus, les gens qui sont dans des maladies chroniques, les jeunes sans travail, sans emploi, désespérés, les jeunes qui perdent la route, qui sont dans la drogue, etc. La résurrection nous interpelle dans notre foi pour toutes ces personnes-là qui sont un peu dans le tombeau », a-t-il souligné.

LE CAREME DURE CERTES 40 JOURS, MAIS LE JEUNE QUI EST UNE DEMANDE SPIRITUELLE QUI DOIT SE FAIRE DANS LE TEMPS CONTINUE

Cependant, il tient à préciser que le jeûne dure certes 40 jours, mais continue. « Jésus nous dit que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne pour nous c'est une période d'abstinence de la nourriture matérielle pour nous nourrir de la nourriture de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu. Et cela ne peut pas passer. Donc les efforts que nous faisons, les sacrifices que nous consentons pendant le carême, c'est pendant cette période-là que c'est pédagogique », a fait savoir l'Evêque de Saint-Louis.

Il invite alors les fidèles à poursuivre les efforts et sacrifices consentis durant le Carême pendant toute l'année. Selon lui, les fidèles doivent grandir et mener une vie nouvelle après la résurrection du Christ. Car, dit-il, le jeûne est une demande spirituelle qui doit se faire dans le temps.