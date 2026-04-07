Sénégal: Paques à Ziguinchor - Un appel fort à l'unité, au renouveau et à la responsabilité collective

La célébration de Pâques, marquant la résurrection du Christ, a été vécue dans une profonde ferveur religieuse dans la région sud du pays. Entre spiritualité, messages d'unité et d'espérance ; cette fête chrétienne a offert une tribune forte à l'évêque du diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Jean Baptiste Walter Manga, pour prêcher l'unité, appeler au renouveau et à la responsabilité collective.

Dans son homélie lors de la célébration pascale au diocèse de Ziguinchor, le prélat a d'abord insisté sur la nécessité de renforcer l'unité nationale. Pour Monseigneur Jean Baptiste Walter Manga, cette année revêt un caractère particulier avec la coïncidence entre la fête de Pâques et le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une convergence qu'il considère comme « une identité retrouvée », invitant à redonner tout son sens aux valeurs de solidarité et de cohésion sociale.

« Le Tout-Puissant a voulu que cette année les chrétiens entrent en Carême en même temps que leurs frères musulmans en Ramadan », a-t-il rappelé saluant une communion spirituelle élargie aux adeptes des religions traditionnelles. Pour Monseigneur Manga, cette coexistence religieuse harmonieuse constitue « Un appel fort à l'unité du peuple » où les religions doivent jouer un rôle central dans la construction d'un Sénégal solidaire et tourné vers le développement.

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Au-delà de cet appel à l'unité, l'évêque de Ziguinchor s'est adressé particulièrement à la jeunesse. Revenant sur ses échanges avec les élèves et étudiants à Kafountine, lors de la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ), il a réitéré cet appel lors de la messe de Pâques à la cathédrale Saint Antoine de Padoue, en dénonçant les grèves répétées et les perturbations du système éducatif. « Ceux qui perdent le plus, ce sont les élèves eux-mêmes. Il faut s'interroger : quand on va en grève, perd-on plus que l'on ne gagne ? », a martelé le Patron de l'Eglise catholique à Ziguinchor, invitant les jeunes à mesurer les conséquences de leurs actions. Dans une région déjà confrontée à des retards structurels, il appelle à ne pas « perdre le temps », ressource essentielle pour l'avenir.

Dans la même dynamique, Monseigneur Manga a élargi son message à l'ensemble des acteurs sociaux, dénonçant les actes de destruction des biens publics. « Renonçons à toute destruction du bien commun pour manifester notre mécontentement », a-t-il plaidé, soulignant les risques que ces comportements font peser sur l'avenir des jeunes et le développement du pays.

Enfin, revenant sur le sens profond de Pâques, il a invité les fidèles à s'interroger sur le renouveau souhaité pour le Sénégal. « Tout le monde veut le changement ; mais quand il doit s'appliquer à nous-mêmes nous résistons », a laissé entendre le Pasteur, appelant à un engagement individuel et collectif. S'inspirant du message du Christ, qui a vaincu le mal par le pardon et la réconciliation, l'évêque de Ziguinchor a exhorté les Sénégalais à cultiver ces valeurs de pardon et de réconciliation dans tous les domaines : social, économique et politique, afin de bâtir un avenir meilleur. Un message d'espérance et de responsabilité en résonance avec les défis actuels du pays.