À l'instar des autres localités du pays, le département de Kanel, situé à 35 kilomètres au Sud-est de la capitale régionale, Matam, a célébré, le samedi 4 avril 2026, le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

La commémoration, organisée sur la route nationale n°2 (RN2), dans la ville de Kanel, chef-lieu du département du même nom, a réuni des délégations issues des douze communes de la circonscription administrative. L'événement a été marqué par une forte mobilisation des populations et par des prestations culturelles riches et variées, mettant en valeur l'expression artistique et patrimoniale de la contrée.

Après la revue des troupes par le capitaine Camara, Commandant de la Gendarmerie de Matam et le préfet du département, Cheikh Ahmadou Ndoye, le défilé civil et militaire a démarré par la prestation des majorettes suivie par les défilants des établissements scolaires et plusieurs couches socio-économiques que sont : éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, conducteurs de motos Jakarta, travailleurs professionnels, associations de jeunes et de femmes.

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Le préfet, dans son discours, a exprimé sa grande satisfaction après avoir assisté avec fierté à « ce défilé impeccable qui a regroupé des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que diverses composantes de la communauté ». Il s'est dit particulièrement ravi de cette belle parade, véritable illustration du concept Armee-Nation, et a chaleureusement félicité le capitaine-commandant de la Gendarmerie de Matam ainsi que le commandant des troupes pour leur excellente coordination. Le préfet a également salué la qualité de la prestation des participants au défilé, ainsi que la mobilisation massive des populations, qui ont su donner une dimension festive et populaire à cet événement.

Profitant de cette occasion, il a tenu à mettre en avant les sacrifices et les efforts considérables que les Forces de Défense et de Sécurité consentent quotidiennement pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre public, parfois au prix de leur vie. Il a insisté sur l'engagement et la détermination des commandants de Brigades de Gendarmerie du département, qui, sous la supervision de leur hiérarchie, oeuvrent sans relâche à protéger les populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire départemental.

Le préfet a également exhorté les habitants à apporter un soutien et une collaboration active aux Forces de Défense et de Sécurité, afin de contribuer au succès de leur mission dans une région faisant face à l'émergence de nouveaux défis et menaces sur le plan sécuritaire. Il a rappelé que le gouvernement est conscient de ces enjeux et s'emploie à renforcer en permanence les moyens, les effectifs et le maillage sécuritaire nécessaires.

Enfin, il a appelé à une synergie accrue entre les populations et les FDS, en harmonie avec le thème de cette année : "Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des JOJ Dakar 2026". Le préfet a conclu son discours en exprimant sa gratitude envers les sous-préfets, le Président du Conseil Départemental, les maires, les chefs de services, les organisations professionnelles, ainsi que les jeunes et les femmes, pour leur participation et leur engagement dans le succès de cet événement.

Lors de la cérémonie, plusieurs personnalités du département ont été honorées par des distinctions en reconnaissance de leur dévouement et des services qu'elles ont rendus à la communauté. Parmi elles : Alassane Abdoulaye Camara, bénévole aux Eaux et Forêts depuis 1996, devenu ensuite agent de "Xeyu Ndaw ni", chargé de manipuler la lance du camion citerne ; Harouna Ndiaye, président des chefs de village de Kanel ; Aminata Hamady Sy, présidente du Comité Croix-Rouge départemental de Kanel ; ainsi que Mamadou Yéro Anne, animateur de radio aujourd'hui décédé, qui a reçu une distinction à titre posthume.