Sénégal: Une première à Dakar, la capitale du pays - Guédiawaye accueille un défilé régional historique

7 Avril 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Moussa THIAM

Le département de Guédiawaye a accueilli, le 4 avril 2026, le défilé régional marquant la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Une première dans l'histoire administrative du pays, saluée par le Gouverneur de Dakar.

« C'est avec une grande satisfaction et une légitime fierté que je m'adresse à vous au terme de ce magnifique défilé régional organisé dans le département de Guédiawaye », a déclaré M. Ousmane Kane, le Gouverneur de Dakar, se félicitant du bon déroulement de l'événement « dans un esprit d'ordre, de discipline et de parfaite coordination ».

Le Gouverneur a insisté sur le caractère inédit de cette initiative, qui marque une nouvelle étape dans l'organisation des célébrations nationales. « Pour la première fois, la région de Dakar a organisé son propre défilé. Cet acte inédit traduit notre volonté de rapprocher davantage l'action publique des citoyens », a-t-il souligné.

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Le choix porté sur Guédiawaye pour abriter cette manifestation n'est pas fortuit, selon l'autorité administrative. « Ce choix répond à une volonté de rapprocher la célébration des populations, de valoriser les territoires et de promouvoir une meilleure inclusion de toutes les composantes de la société », a expliqué le Gouverneur.

Placée sous le signe du rôle des Forces de défense et de sécurité, la cérémonie a permis de mettre en avant leur engagement. « Par leur professionnalisme, leur disponibilité et leur sens du devoir, les Forces de défense et de sécurité constituent un pilier fondamental pour garantir un environnement sûr », a-t-il affirmé.

Il a également adressé ses félicitations à l'ensemble des corps engagés dans le défilé, notamment l'Armée, la Gendarmerie, la Police et les Sapeurs-pompiers etc. Le Gouverneur a salué la participation des acteurs civils, culturels ainsi que des anciens combattants. « Leur présence nous rappelle les sacrifices consentis pour la liberté et la souveraineté de notre nation », a-t-il indiqué.

Une mention spéciale a été faite à la jeunesse : « Par sa mobilisation et son engagement, la jeunesse incarne l'espoir, la relève et l'avenir du Sénégal », a-t-il ajouté.

Revenant sur cette innovation, le Gouverneur a évoqué les perspectives à venir. « C'était un défi, mais aujourd'hui nous sommes satisfaits du résultat. Si cette dynamique est maintenue, le prochain défilé régional pourrait se tenir à Rufisque », a-t-il annoncé.

En conclusion, le Gouverneur a appelé à renforcer les valeurs de cohésion et d'engagement citoyen. « Au-delà de son caractère commémoratif, cette journée nous rappelle l'importance de l'unité, de la solidarité et de l'engagement au service de la nation », a-t-il conclu, avant d'ajouter : « Aujourd'hui à Guédiawaye, Dakar n'a pas seulement défilé, elle a écrit une page d'histoire. »

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