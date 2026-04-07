La région de Saint-Louis n'a pas été en reste samedi dernier à l'occasion de la célébration du 66ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Plus de 2000 personnes civiles et militaires ont défilé sur l'Avenue Président Macky Sall ex-Avenue Général De Gaulle dans le cadre de la commémoration de cette fête d'Indépendance avec comme maître d'oeuvre le Commandement de la Zone militaire no.2 en collaboration avec l'ensemble des Forces de Défense et de Sécurité. Le Gouverneur de région Al Hassan Sall qui a présidé la cérémonie s'est dit très satisfait du bon déroulement du défilé et des belles prestations. Il a magnifié aussi la présence d'une forte délégation d'autorités mauritaniennes avant de s'appesantir sur le sens du thème de cette célébration.

C'est un défilé civil, militaire et paramilitaire et un défilé motorisé auxquels les populations de Saint-Louis ont eu droit le week-end dernier à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance n'a pas été en reste en ce qui concerne la célébration ce jour du 66ème anniversaire de la session du Sénégal à la Souveraineté Internationale. Ouvert par la prestation des majorettes, ce défilé a mobilisé plus de 2000 défilants civils et militaires. Pour sa part, le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall a exprimé son satisfecit quant au bon déroulement du défilé.

« L'indépendance du Sénégal, célébrée chaque 4 avril, symbolise l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est une journée de communion entre les forces de défense et de sécurité et la population, illustrant la cohésion nationale. Le défilé civil, militaire et paramilitaire en constituent un point d'orgue et l'un des moments les plus solennels. En effet, c'est l'occasion pour les sénégalaises et les sénégalais de se mobiliser, comme un seul homme, dans un même élan, pour marquer leur fière appartenance à la belle nation sénégalaise », a fait savoir le chef de l'exécutif régional.

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Parlant du thème centré cette année autour des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Gouverneur Sall soutient que l'esprit des JOJ Dakar 2026, premier Jeux Olympiques sur le sol africain, est celui de la célébration de la jeunesse, de la culture et de l'innovation. « Porté par la mascotte, symbole de la fierté sénégalaise, ces JOJ prônent le fair-play, l'amitié et le respect », a-t-il expliqué. Il n'a pas manqué du tout de saluer la présence massive de la délégation de la République Islamique de Mauritanie, dirigée par le Waly du Trarza.

« En sacrifiant une fois encore à la tradition, Cher Waly vous témoignez des relations diplomatiques, historiques, fraternelles et amicales entre le Sénégal et la République Islamique de Mauritanie, mais entre Saint-Louis et Trarza », a-t-il dit à son homologue. Plusieurs activités ont marqué la célébration de cette fête d'indépendance notamment la retraite aux flambeaux, le tournoi de football tenus la veille, ainsi que le défilé naval et du cyclisme qui ont clôturé les festivités.