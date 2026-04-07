Sénégal: Kaolack - Fête nationale du 4 avril - Le gouverneur de région invite au renforcement du concept armée-nation

La région de Kaolack, de manière générale, a honoré les Forces de défense et sécurité (FDS), dans une ambiance festive, le 4 avril 2026, en commémoration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, après avoir rendu un vibrant hommage aux FDS et décerné une mention spéciale au colonel-commandant de la Zone militaire No3 (Centre), Massamba Thiam, a invité au renforcement du concept Armée-Nation. Autrement dit, il a demandé aux populations de fournir de manière permanente plus de renseignements aux FDS pour leur permettre de garantir plus de sécurité aux citoyens du pays.

Outre cette volonté partagée de garantir le déplacement aisée des populations et leurs biens, cette invite du gouverneur de la région est aussi un prétexte de permettre aux FDS de jouer pleinement leurs contributions dans le développement socio-économique du pays.

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Dans une ambiance de satisfaction générale montrée par les différents acteurs ayant contribué à l'organisation de cette fête du 4 avril, l'édition 2026 de notre accession à la souveraineté internationale est marquée par une série de distinctions et décorations d'une partie du personnel des FDS. En effet, pour ce 66e anniversaire de la fête de l'indépendance, un effectif de 1959 civils et militaires a pris part au défilé dans la commune de Kaolack, contre 1438 à Kaffrine et 1689 pour la région de Fatick. Ces effectifs sont répartis comme suit : 19 établissements scolaires pour Kaolack, 23 pour Kaffrine et 32 établissements dans la commune de Fatick.

Toutefois, l'innovation dans la commune de Kaolack, c'est la délocalisation du site du défilé qui a été transféré de l'avenue El Hadji Ibrahima Niasse au carrefour entre la route nationale No1 (RN1) et la même avenue pour permettre au grand public de voir aisément les processions des troupes au grand format, grâce à une tribune de 400 places qui a été installée au coeur de cette intersection d'envergure.

Le défilé en tant que tel s'est poursuivi dans chaque chef-lieu des régions Centre, à savoir Kaolack, Fatick et Kaffrine. Il en a été de même dans les chefs-lieux de département, et au niveau de certains arrondissements et communes, dans une perspective de restituer à ce grand rendez-vous national son caractère de mobilisation sociale entre les civils et les FDS.

A Kaffrine et Fatick, l'État-major de la Zone militaire Centre a été respectivement représenté par les Chefs de Corps du 2e Bataillon d'artillerie et du Premier (1er) Bataillon du combat de génie. Sur le plan stratégique de déroulement des opérations, ces personnes ont travaillé en étroite collaboration avec les dispositifs de FDS présents dans la région, les institutions locales, sous la supervision des autorités administratives.

Pour le commandant de la Zone militaire centre, "c'est une confiance absolue que l'Armée s'est offerte aux regards de l'engouement que suscite l'événement, mais aussi du niveau de préparation et la cohésion qui s'est forgé depuis le début des préparatifs". Compte tenu de l'importance du thème retenu cette année, "Les Forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Sénégal 2026", le colonel Massamba Thiam a ainsi invité à une forte mobilisation et incité les jeunes à se montrer plus performants pour la réussite et succès, avec les FDS, de cet évènement qui se tient pour la première fois en terre africaine.