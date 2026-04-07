Tunisie: CNPTO - Plus de 3400 patients en attente d'une greffe

Le Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes (CNPZO) fait face à un défi de taille. Selon les chiffres révélés ce mardi 7 avril 2026 par son directeur, Jalal Ziadi, plus de 3400 patients sont actuellement inscrits sur les listes d'attente. Dans le détail, on dénombre 1670 malades en attente d'une greffe de rein, entre 50 et 60 pour une transplantation cardiaque, et plus de 1700 personnes espérant une greffe de cornée.

Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale dans l'émission « Yaoum Saïd », Jalal Ziadi a déploré le faible nombre de donneurs officiels, qui s'élève aujourd'hui à 19 000. Un chiffre jugé insuffisant au regard des besoins nationaux. Le directeur a précisé que la Tunisie devrait idéalement atteindre le cap du million de donneurs pour optimiser les chances de réussite et répondre efficacement à la demande croissante.

Jalal Ziadi a tenu à rappeler que le don d'organes est un acte purement volontaire et bénévole. Il a également souligné que ces interventions sont entièrement gratuites et prises en charge par l'État, qui garantit un suivi médical rigoureux après chaque opération. À cette occasion, il a rendu hommage au dévouement des équipes médicales et paramédicales tunisiennes.

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Le centre travaille actuellement sur des programmes ambitieux pour élargir l'éventail des transplantations en Tunisie. De nouvelles procédures sont en cours de développement pour inclure, à l'avenir, les greffes de poumons, d'intestin grêle et de pancréas.

Cette déclaration intervient alors que le ministère de la Santé a annoncé, dimanche dernier, la réussite d'une greffe de foie délicate réalisée au CHU Mongi Slim de la Marsa sur une jeune élève dont l'état de santé était jugé critique.