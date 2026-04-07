Tunisie: Lyon - Le pays active son réseau de compétences pour moderniser la santé

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a rencontré lundi soir à Lyon plusieurs compétences et chercheurs tunisiens établis en France, en présence de l'ambassadeur de Tunisie et du consul général. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa participation au sommet « One Health » (Une seule santé), organisé du 5 au 7 avril 2026.

Cette réunion a permis de mettre en lumière les principales réformes engagées au sein du système de santé tunisien, en cohérence avec la vision du président de la République, Kaïs Saïed, axée sur la consécration de la justice sanitaire et l'amélioration de l'accès aux soins.

À cette occasion, le ministre a souligné le rôle stratégique des compétences tunisiennes à l'étranger, les qualifiant de partenaires essentiels dans le processus de modernisation et de réforme du secteur. Il les a appelées à contribuer de manière concrète, notamment à travers le renforcement de la formation à distance, le transfert d'expertises et de technologies, ainsi que le soutien aux projets numériques, dont la télémédecine et l'intelligence artificielle. Le développement de partenariats avec des institutions françaises a également été évoqué comme un levier important.

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Les échanges ont abouti à un accord de principe autour d'une initiative opérationnelle visant à mettre en place un réseau de communication permanent entre le ministère et les compétences tunisiennes à l'étranger. Ce dispositif, qui pourrait prendre la forme d'une plateforme ou d'un groupe de travail, reposera sur des points de contact clairement identifiés et des projets concrets, réalisables à court terme.