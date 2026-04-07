Tunisie: Marché solidaire - Des poulets proposés à 8 dinars l'unité

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une opération de vente de produits de consommation à prix préférentiels sera organisée demain mercredi au marché municipal de la rue Ennasr à Kébili, dans le cadre d'une initiative visant à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens de la région.

Coordonnée avec l'Organisation de défense du consommateur, l'Union régionale des agriculteurs ainsi que les autorités régionales et sécuritaires, cette manifestation permettra de mettre à disposition plusieurs produits de base à des tarifs réduits.

Selon le directeur régional du commerce, Azzouz Saleh, 4,5 tonnes de farine fine, 3 tonnes de sucre subventionné, environ 40 mille oeufs et 500 poulets prêts à cuire seront proposés aux citoyens, au prix de 8 dinars l'unité pour le poulet.

D'autres produits de consommation seront également disponibles dans le cadre de cette initiative, qui s'inscrit dans les efforts visant à atténuer la pression sur le pouvoir d'achat des ménages dans la région.

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