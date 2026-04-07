Tunisie: Renforcement de la coopération avec l'ONU-Habitat pour un urbanisme durable

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a reçu lundi au siège du ministère, la cheffe du bureau sous-régional pour le Maghreb du Programme des Nations unies pour les établissements humains, Aïda Robbana, en présence de cadres de la direction générale de l'Habitat, de la direction générale de la planification, de la coopération et de la formation des cadres.

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les différents axes de coopération entre le ministère et l'organisation onusienne et d'examiner les projets et études en cours réalisés dans le cadre du partenariat dans les domaines du développement urbain et de la politique de l'habitat en Tunisie.

Parmi les projets évoqués figurent la révision volontaire du plan de développement durable à l'horizon 2030, la mise en oeuvre du Nouvel agenda urbain, la révision de la stratégie nationale de l'habitat ainsi que le lancement d'un projet pilote dans le cadre du programme « Stations pour un développement immobilier durable », mis en oeuvre en partenariat avec la Société nationale immobilière de Tunisie.

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Le ministre a souligné que la coopération entre la Tunisie et le Programme des Nations unies pour les établissements humains constitue un levier essentiel pour soutenir le processus de développement urbain durable.

Ce projet, rappelle-t-on, s'inscrit dans une initiative stratégique visant à repenser les modes de construction des logements en Tunisie afin de les rendre plus durables et plus résilients face aux changements climatiques. Il associe des expertises académiques et des institutions tunisiennes avec l'appui de l'ONU-Habitat.

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