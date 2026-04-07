Tunisie: Glissement de terrain à Aïn Charchara - Évacuation d'urgence et mesures préventives

La commission régionale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours à Jendouba a ordonné, lundi soir, l'évacuation immédiate de deux habitations situées dans la localité de Aïn Charchara, relevant de la délégation de Fernana, à la suite d'un glissement de terrain survenu dimanche.

Selon une source au sein de la commission, ce mouvement de terrain a causé des dommages aux habitations concernées ainsi qu'à la route desservant le groupement résidentiel.

Réunie en session exceptionnelle au siège de la délégation de Fernana, la commission a décidé de reloger les deux familles sinistrées et de mettre en place des mesures préventives pour protéger les autres habitants. Elle a également recommandé de sécuriser la circulation sur la route menant à Aïn Charchara, touchée à des degrés variables.

Dans le même cadre, les services de la cellule régionale du logement social ont été appelés à recenser les personnes affectées et à évaluer les habitations menacées par de nouveaux glissements. Ces mesures interviennent dans l'attente de l'aménagement d'un terrain relevant du domaine forestier de l'État, dans la zone d'El Ghadir, en vue d'y créer un village forestier destiné aux sinistrés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouverneur de Jendouba, Tayeb Dridi, accompagné des membres de la commission régionale, s'est rendu sur les lieux pour constater l'évolution de la situation et évaluer les mesures urgentes à engager, notamment en attendant la réhabilitation de la route endommagée.

La localité de Aïn Charchara, dans la délégation de Fernana, est régulièrement exposée à des glissements de terrain lors de fortes précipitations. La région a enregistré, depuis la fin du mois de mars et durant les premiers jours d'avril, des niveaux pluviométriques particulièrement élevés.