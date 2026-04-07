Tunisie: Sfax célèbre le sport et ses légendes dans son nouveau complexe ON'Sport

Situé au pôle technologique de Sfax, ON'Sport lance officiellement son complexe omnisport de 3000m² intérieur et extérieur nouvelle génération. Cette infrastructure sportive d'envergure marque un tournant structurant pour l'écosystème sportif régional et s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation du territoire sfaxien, ville dont le rayonnement économique et culturel est doublé par l'ambition sportive affirmée.

Pour marquer l'ouverture de ses portes, ON'Sport organise « LEGENDS DAY », le vendredi 10 avril de 17h30 à 20h30, un événement fédérateur à la croisée du spectacle vivant et du sport de haut niveau, conçu pour offrir au public une expérience à la fois sportive, festive et mémorable.

Pensée pour tous les publics et tous les âges, cette célébration s'articule autour de trois temps forts complémentaires. Les festivités débuteront par une performance de danse K-POP suivie de démonstrations de maîtres Kendo et Iaïdō, avant de culminer avec deux matchs gala -- l'un de futsal, l'autre de volleyball -- mettant en scène les légendes du Club Sportif Sfaxien, institution emblématique du football tunisien dont le palmarès constitue une fierté régionale incontestée. Rassemblant familles, jeunes talents et passionnés de sport, « LEGENDS DAY » promet une atmosphère scénique vivante et dynamique sous le signe de la convivialité tout au long de la soirée.

En choisissant de lier son lancement à la célébration des grandes figures du sport sfaxien et des vétérans du CSS, ON'Sport adresse un signal fort : faire du sport un vecteur d'expérience, de transmission et de bien-être. Cette conviction, résumée dans la signature de la marque :

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« Vivre le sport, c'est investir dans la jeunesse »

traduit une vision managériale et sociale que le complexe entend incarner au quotidien, à travers ses programmes, ses partenariats et ses événements.

Parce que la performance sportive s'ancre dans une histoire, se nourrit d'une identité et se projette dans un avenir collectif, le complexe ON'Sport entend bien s'imposer comme une véritable académie sportive moderne, un hub sportif de référence à l'intersection du sport, de l'innovation et de l'expérience communautaire.