Sénégal: Zawiya El Hadji Malick Sy à Dakar - Les travaux de rénovation officiellement lancés

La rénovation de la Zawiya El Hadji Malick Sy de Dakar est officiellement lancée. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue ce lundi 6 avril 2026, marquant une étape symbolique forte dans la perpétuation de l'héritage spirituel de Seydi El Hadji Malick Sy, 104 ans après sa disparition.

L'événement s'est déroulé sous l'autorité du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, représenté par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh, en présence de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses, dont le préfet du département de Dakar, le maire de la ville, le Grand Serigne de Dakar ainsi que plusieurs imams et dignitaires de la communauté léboue.

Dans son allocution, le représentant du Khalife a délivré un message axé sur les enseignements du Coran et de la Sunna, tout en formulant des prières et remerciements à l'endroit des fidèles. Il a également présenté les excuses de certaines personnalités absentes, dont Serigne Mame Ousmane Sy Habib, coordonnateur du projet.

Ce chantier s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par le Khalife général, notamment l'extension de la grande mosquée de Tivaouane et la valorisation des écrits de Mame El Hadji Malick Sy à travers le Diwaan.

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Sur le plan historique, la Zawiya de Dakar remonte à 1905, lorsque le saint homme acquiert le site avec l'appui de proches collaborateurs. D'abord simple case, puis baraque en bois en 1909, elle devient un bâtiment en dur en 1927. Une première rénovation moderne avait été réalisée en 1975 sous l'impulsion d'El Hadji Djily Mbaye, avec l'aval du Khalife de l'époque, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh.

La nouvelle phase de reconstruction est pilotée par l'association Jamaatou Nour Assouniya, mandatée par le Khalife général. La cérémonie s'est achevée par la pose symbolique de la première pierre, suivie de prières, ouvrant ainsi la voie au démarrage effectif des travaux.