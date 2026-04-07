Tunisie: ESGITECH lance « Tech Escape 2026 » - Trois jours d'IA générative avec certifications internationales

ESGITECH, la première université privée exclusivement spécialisée en informatique en Tunisie, annonce le lancement de « Tech Escape 2026 », un événement inédit combinant immersion technologique et hackathon intensif autour de l'intelligence artificielle générative. Prévu du 9 au 11 avril 2026 à Hammamet, cet événement réunira étudiants, passionnés de tech et futurs innovateurs autour d'un défi : imaginer et construire les solutions digitales de demain.

Pensé comme une expérience immersive sur trois jours, Tech Escape 2026 propose bien plus qu'un simple hackathon. Les participants plongeront dans un environnement stimulant mêlant apprentissage, expérimentation et collaboration, avec un temps fort : un hackathon de 24 heures en continu, durant lequel ils concevront et développeront une application intelligente entièrement propulsée par l'IA générative. L'objectif est clair : transformer des idées en solutions concrètes à fort impact, capables de répondre aux enjeux actuels de la vie étudiante, de l'employabilité, de la productivité et du business digital.

Tout au long de l'événement, les participants bénéficieront d'un accompagnement de qualité grâce à la présence de mentors experts, de sessions de coaching et de points de suivi réguliers. Ils auront également l'opportunité d'accéder à des certifications reconnues à l'international, notamment IBM, renforçant ainsi leur employabilité et leurs compétences techniques. Le hackathon sera lancé jeudi à 23h00 pour 24 heures de création en continu, et s'achèvera par un pitch final devant un jury vendredi à 17h00, suivi d'une remise de prix.

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