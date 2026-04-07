Afrique: Malgré l'échec en qualifications, les U17 participeront à la CAN au Maroc

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé la participation de l'équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans à la Coupe d'Afrique des nations U17, qui se tiendra au Maroc du 13 au 31 mai 2026.

Bien que la Tunisie n'ait pas réussi à décrocher sa qualification directe lors du tour préliminaire récent en Libye, le choix du Maroc comme pays hôte et sa victoire lors de ce tour préliminaire ont permis à la Tunisie de compléter le nombre de sélections qualifiées pour la zone Afrique du Nord. Selon des sources proches de la radio nationale, la Fédération tunisienne de football a décidé de limoger l'entraîneur Najeh Toumi, décision qui sera confirmée officiellement lors de la réunion du bureau fédéral prévue ce mardi. Le nom du nouvel entraîneur sera annoncé dans les prochains jours.

 

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