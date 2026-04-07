Sénégal: Formaliser pour mieux croître - 225 PME accompagnées dans la zone centre

Au total, 225 Petites et moyennes entreprises (PME) des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick ont bénéficié du programme « Formalisez Votre Entreprise (FVE) », dans le cadre du projet « Naatal Sine-Saloum », mis en oeuvre en partenariat avec Enabel au Sénégal.

Neuf sessions de formation ont été déployées grâce à l'Agence de de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises du Sénégal (Adepme) dans 7 départements. Une initiative qui selon une note de l'agence publiée mardi, traduit une « volonté forte » de rapprocher les services d'accompagnement des entreprises au plus près des territoires.

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La même source renseigne que les formations ont été animées par les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CCIA) de la zone Centre. Ce qui confirme leur rôle stratégique dans l'encadrement et la structuration du tissu entrepreneurial local.

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Une exigence de qualité à chaque étape

« Les maîtres formateurs ont été mobilisés pour évaluer les sessions, garantissant le respect des standards du programme FVE et une amélioration continue des pratiques », lit-on dans le texte.

Ainsi, à travers cette initiative, l'Adepme et Enabel réaffirment leur engagement commun à renforcer la formalisation des PME, à structurer les filières locales et à bâtir un écosystème entrepreneurial plus résilient dans le Sine Saloum.

Sur ce, les initiateurs de ce projet estiment qu'il urge de former, structurer et formaliser les PME et PMI afin d'atteindre une transformation économique durable à partir des territoires.