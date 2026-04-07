Tunisie: 58 millions de dinars investis - Cap sur la modernisation des grands ports

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Bureau de la marine commerciale et des ports a achevé le projet du quai industriel du port de Radès, dont le coût s'élève à 58 millions de dinars, a annoncé ce mardi 7 avril 2026 la directrice générale du bureau, Khaoula Belakhder.

Maryem Belakhder a précisé que le bureau avait lancé plusieurs projets, dont l'installation d'un système de sécurisation des entrées terrestres et maritimes des ports de Bizerte, La Goulette et Radès, pour un coût de 14 millions de dinars. Elle a ajouté que les travaux de dragage débuteront ce mois-ci dans les ports de Radès, La Goulette, Bizerte et Sousse, pour un investissement total de 130 millions de dinars.

Le bureau a également lancé des études d'impact environnemental pour le dragage des autres ports, ainsi qu'une étude du plan directeur des ports commerciaux tunisiens à l'horizon 2040, d'un coût de 2,2 millions de dinars, afin de définir une stratégie de développement portuaire à court, moyen et long terme.

 

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