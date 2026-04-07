Afrique: Le Ghana supprime les frais de visa pour les pays africains, à partir du 25 mai 2026

7 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé la suppression des frais de visa, à compter du 25 mai, pour les ressortissants des pays africains qui pourront obtenir des e-visas en ligne sans frais, une mesure qui vise à renforcer la mobilité intra-africaine.

Cette nouvelle politique d'immigration instaurée par Accra vise à faciliter la mobilité intra-africaine et renforcer l'intégration continentale.

Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a signalé toutefois que les demandeurs de visa devront se conformer à la procédure pour le contrôle sécuritaire.

"Le fait de ne pas payer de frais de visa ne signifie pas que vous ne serez pas soumis à un contrôle des visas […] Les Africains devront toujours suivre une procédure de demande de visa comme tout le monde, mais celle-ci sera gratuite", a-t-il précisé sur le réseau social X.

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