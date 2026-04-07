Tunisie: Mise en application des augmentations des salaires - Hafedh Ammouri donne ses estimations

Lors de son passage aujourd'hui, mardi 7 avril sur les ondes de la radio Diwan Fm, l'expert en droit du travail, Hafedh Ammouri, a commenté les déclarations faites hier par le Président Kaïs Saïed. En effet, le Président de la République a confirmé que les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre l'augmentation des salaires dans les secteurs public et privé, telle qu'approuvée dans la Loi de Finances pour l'année 2026.

L'expert a estimé que les propos du président viennent infirmer les nombreuses rumeurs circulant récemment sur les réseaux sociaux quant à une présumé annulation ou un éventuel gel de ces augmentations. L'intervenant a en outre précisé que la publication des décrets d'application au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) pourrait encore prendre un certain temps.

Ce retard est, selon ses dires, attribué aux répercussions de la guerre iranienne et à son impact économique global, touchant également la Tunisie. Nonobstant, il a estimé que ces décrets tant attendues par la population salariale pourraient être publiés officiellement à l'occasion de la Fête du Travail, c'est-à-dire le 1er mai 2026. Il est à rappeler dans ce contexte que le président de la République, Kaïs Saïed, avait donné un discours, hier lundi 6 avril 2026 en marge de la commémoration du 26ème anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba.

Pour l'occasion, le Président a souligné que le travail se poursuit sur plusieurs projets visant à répondre aux revendications des citoyens, rappelant que la hausse des salaires pour l'exercice 2026 est bel et bien inscrite dans les dispositions législatives.

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