Tunisie: La Cour d'appel examinera, le 14 avril, l'affaire Mourad Zeghidi et Borhen Bssais

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle près la Cour d'appel de Tunis a décidé de fixer l'audience du 14 avril courant pour examiner l'affaire de Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, dans le cadre d'une instruction portant sur des soupçons de « blanchiment d'argent ».

Pour rappel, la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis avait précédemment condamné Borhen Bssais et Mourad Zeghidi à trois ans et demi de prison chacun, pour des chefs d'accusation liés à l'évasion fiscale et à des infractions à caractère financier.

 

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