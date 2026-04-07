Tunisie: Hajj 2026 - 12 vols sur 43 sans équipe médicale à bord

Mohamed Soussi, chargé du dossier du Hajj au ministère de la Santé, a annoncé que 12 des 43 vols transportant des pèlerins tunisiens ne disposeront pas d'équipe médicale à bord, en raison des restrictions imposées par les autorités saoudiennes.

Lors de son intervention mardi 7 avril 2026 sur la radio nationale, il a précisé que la liste des médecins accompagnants est prête et couvre plusieurs spécialités : cardiologie, chirurgie, réanimation, urgences, oto-rhino-laryngologie, pneumologie et médecine générale. Chaque hôtel dans les lieux saints disposera d'une équipe médicale disponible 24h/24, composée d'un médecin et d'un infirmier, pour suivre 400 à 500 pèlerins.

Concernant les urgences, les autorités tunisiennes ont signé plusieurs accords permettant aux pèlerins tunisiens de bénéficier de soins dans les hôpitaux saoudiens, tout en étant suivis par des médecins tunisiens. Soussi a également indiqué que l'âge moyen des pèlerins cette année est de 62 ans, et que certains souffrent de maladies chroniques. Une liste de pathologies interdites a été établie par les autorités tunisiennes et saoudiennes pour déterminer qui peut effectuer le Hajj.

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Enfin, les cliniques médicales pour le contrôle de l'aptitude physique et sanitaire des pèlerins ont été ouvertes depuis décembre dernier. Elles ont été réactivées pour cette saison, avec un ensemble de médicaments et équipements médicaux disponibles pour les équipes accompagnantes.