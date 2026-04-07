Tunisie: Hackathon municipal 2026 - A Sfax, les jeunes au coeur de l'innovation locale

Les activités du Hackathon municipal 2026 ont démarré lundi à Sfax, dans le cadre de son étape dédiée à la quatrième région, qui regroupe Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur. L'événement réunit des jeunes, des représentants municipaux ainsi que des experts, avec pour objectif de stimuler l'innovation dans l'action municipale et de renforcer l'implication des jeunes dans la recherche de solutions aux défis locaux.

Cette initiative vise à faire émerger des projets et des idées innovantes capables d'améliorer les services municipaux et la qualité de vie des citoyens. Elle repose sur un espace interactif favorisant les échanges entre jeunes, cadres municipaux et experts, afin de partager les expériences et d'élaborer des propositions concrètes.

Le programme de la première journée a été marqué par la présentation des participants, la mise en avant de l'importance de l'engagement des jeunes dans les affaires locales, ainsi qu'un exposé détaillé sur le hackathon, ses axes et ses objectifs, selon la page officielle de la Fédération nationale des communes tunisiennes sur Facebook.

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Cette manifestation s'inscrit dans un processus plus large couvrant l'ensemble des régions du pays. Elle ambitionne d'ancrer une culture d'innovation participative dans la gouvernance locale, en soutenant des initiatives adaptées aux spécificités de chaque territoire et répondant aux besoins concrets des citoyens, tout en renforçant le rôle des jeunes dans le développement local. Un hackathon est une compétition collaborative qui réunit, durant une période limitée, des développeurs, des designers et des chefs de projet afin de concevoir des solutions numériques, des applications ou des prototypes innovants pour répondre à des problématiques identifiées.