Afrique: Numérique - Osiane mise sur la diaspora africaine pour accélérer la transformation

7 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Gloria Imelda Lossele

Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la transformation digitale, Osiane annonce la tenue, le 15 avril, d'un webinaire stratégique baptisé « Osiane Diaspora Connect ».

organisée en ligne, la rencontre vise à connecter les talents de la diaspora aux opportunités concrètes qu'offre l'écosystème numérique en Afrique centrale, autour d'un enjeu central, à savoir leur rôle dans la construction de systèmes technologiques à forte valeur ajoutée. En effet, les échanges porteront sur les perspectives d'investissement, les opportunités d'innovation, ainsi que sur les synergies à bâtir entre les talents locaux et ceux établis à l'international.

Au-delà de ce rendez-vous virtuel, les participants seront conviés à prolonger les discussions lors de la 10e édition du salon Osiane, qui se tiendra du 2 au 5 juin prochain à Brazzaville. Une occasion de plonger au cœur de l'écosystème technologique régional et de nouer des partenariats concrets.

Destiné aux entrepreneurs, investisseurs et professionnels du numérique, ce webinaire se positionne comme une véritable plateforme de mobilisation, visant à faire de la diaspora un moteur clé de la transformation digitale en Afrique centrale.

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