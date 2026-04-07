Afrique: Congo-Egypte - Le président Abdel Fattah Al-Sissi félicite Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection

Le président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi, a félicité, lors d'un appel téléphonique, son homologue et frère Denis Sassou N'Guesso, , selon ses termes, pour sa réélection à la tête de la République du Congo à l'issue de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers.

Selon le porte-parole officiel de la présidence égyptienne, le président Al-Sissi a félicité le président Sassou N'Guesso pour sa victoire à l'élection présidentielle de mars, soulignant que celle-ci témoigne de la confiance du peuple congolais dans la poursuite du développement et de la prospérité sous sa direction.

« Le président Al-Sissi a également exprimé le souhait de l'Égypte de poursuivre sa collaboration avec la République du Congo afin de renforcer les liens de coopération entre les deux pays, conformément aux aspirations et aux intérêts des deux peuples frères, et de maintenir la coordination bilatérale dans les cadres régionaux et internationaux », rapporte le porte-parole.

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De son côté, souligne le porte-parole, le président Denis Sassou N'Guesso a exprimé sa profonde gratitude pour les félicitations du président égyptien, affirmant lui aussi la volonté de son pays de poursuivre le développement des relations avec l'Égypte dans divers domaines. Il a salué, lors de cet échange téléphonique, les liens fraternels qui unissent les deux pays et leurs peuples frères.

Au cours de cet échange, les deux présidents ont discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales, insistant sur la nécessité de résoudre les conflits auxquels sont confrontés certains pays africains par des moyens pacifiques, de manière à préserver les ressources de leurs populations, à respecter leur souveraineté et à permettre le progrès et la prospérité.