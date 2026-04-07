Tunisie: ST - Sami Zemni succède à Saïd Saïbi à la tête de l'équipe

Le porte-parole officiel du Stade Tunisien, Badr Eddine Nacef, a confirmé que la direction du club est parvenue à un accord officiel avec l'entraîneur Sami Zemni pour prendre en charge l'équipe première de football, suite à la séparation avec Saïd Saïbi.

Dans une déclaration accordée ce mardi à Agence Tunis Afrique Presse, Nacef a ajouté que les autres membres du staff technique qui accompagneront Zemni pour le reste de la saison actuelle seront annoncés dans les prochaines heures. Il a précisé que la décision de se séparer de Saïbi fait suite aux résultats irréguliers enregistrés lors des dernières rencontres du championnat de Ligue 1 tunisienne, ainsi qu'à l'élimination précoce en Coupe de Tunisie dès les seizièmes de finale face à AS Soliman.

Sami Zemni avait déjà fait partie du staff technique du Stade Tunisien lors de la saison 2019-2020 en tant qu'entraîneur adjoint aux côtés de Jalel Kadri, puis la saison dernière comme adjoint de Maher Kanzari. Il a également occupé le même poste cette saison avec le Espérance Sportive de Tunis.

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Zemni a par ailleurs connu des expériences à l'étranger, notamment en championnat libyen avec Al Ahli Tripoli durant les saisons 2020-2021 et 2021-2022, ainsi qu'au Bahreïn en tant que directeur technique de 2022 à 2024. Il devient ainsi le cinquième entraîneur à diriger les coéquipiers du capitaine Marouane Sahraoui cette saison, après Chokri Khatoui, Lassaad Dridi, Ammar Souayah et Saïbi. Pour le compte de la 25e journée du championnat, le Stade Tunisien, actuellement quatrième avec 43 points, accueillera le CA Bizertin au stade Hédi Ennaifer, samedi prochain à partir de 15h00.