Tunisie: France-programme THAMM+ - Booster la migration professionnelle légale

Le 8 avril 2026, Tunis accueillera le lancement officiel de la nouvelle phase du projet « Migration professionnelle sûre » (THAMM+ OFII), financé par l'Union européenne.

Mis en oeuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en partenariat avec le ministère tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce programme vise à renforcer une migration professionnelle légale, organisée et adaptée à la fois aux aspirations des compétences tunisiennes et aux besoins du marché du travail français dans plusieurs secteurs clés.

La première phase du projet, couvrant la période 2022-2025, a permis à plus de 500 bénéficiaires d'accéder à des opportunités d'emploi en France, notamment dans des secteurs en tension tels que l'agriculture, le soin, l'industrie, le tourisme et la restauration. Parallèlement, près de 1 000 personnes ont vu leur employabilité renforcée grâce à des programmes de formation complémentaire.

Le projet a également contribué à rapprocher employeurs français et talents tunisiens à travers l'organisation de missions de recrutement et de visites exploratoires, tout en sensibilisant un large public de jeunes et de professionnels aux opportunités de migration légale et à l'importance du retour des compétences.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat pour les talents entre la Tunisie et l'Union européenne, lancé en 2023, qui vise à promouvoir une mobilité professionnelle encadrée et à consolider la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée.

La nouvelle phase, prévue pour la période 2026-2030, ambitionne de capitaliser sur les acquis et d'élargir le champ d'intervention. Elle ciblera en priorité plusieurs secteurs stratégiques, dont l'agriculture, le soin, le transport et la logistique, l'industrie ainsi que le tourisme et la restauration.

Le programme mettra également l'accent sur le développement d'outils d'anticipation des besoins du marché du travail, notamment à travers une cellule de veille créée en 2023 pour suivre les métiers en pénurie. Il prévoit en outre de renforcer la digitalisation des services administratifs et d'améliorer la coordination entre les différents acteurs impliqués. Cette nouvelle étape devrait donner un nouvel élan à la migration professionnelle encadrée, dans une logique de bénéfices mutuels pour la Tunisie et ses partenaires européens.