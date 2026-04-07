Tunisie: France-programme THAMM+ - Booster la migration professionnelle légale

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le 8 avril 2026, Tunis accueillera le lancement officiel de la nouvelle phase du projet « Migration professionnelle sûre » (THAMM+ OFII), financé par l'Union européenne.

Mis en oeuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en partenariat avec le ministère tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce programme vise à renforcer une migration professionnelle légale, organisée et adaptée à la fois aux aspirations des compétences tunisiennes et aux besoins du marché du travail français dans plusieurs secteurs clés.

La première phase du projet, couvrant la période 2022-2025, a permis à plus de 500 bénéficiaires d'accéder à des opportunités d'emploi en France, notamment dans des secteurs en tension tels que l'agriculture, le soin, l'industrie, le tourisme et la restauration. Parallèlement, près de 1 000 personnes ont vu leur employabilité renforcée grâce à des programmes de formation complémentaire.

Le projet a également contribué à rapprocher employeurs français et talents tunisiens à travers l'organisation de missions de recrutement et de visites exploratoires, tout en sensibilisant un large public de jeunes et de professionnels aux opportunités de migration légale et à l'importance du retour des compétences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat pour les talents entre la Tunisie et l'Union européenne, lancé en 2023, qui vise à promouvoir une mobilité professionnelle encadrée et à consolider la coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée.

La nouvelle phase, prévue pour la période 2026-2030, ambitionne de capitaliser sur les acquis et d'élargir le champ d'intervention. Elle ciblera en priorité plusieurs secteurs stratégiques, dont l'agriculture, le soin, le transport et la logistique, l'industrie ainsi que le tourisme et la restauration.

Le programme mettra également l'accent sur le développement d'outils d'anticipation des besoins du marché du travail, notamment à travers une cellule de veille créée en 2023 pour suivre les métiers en pénurie. Il prévoit en outre de renforcer la digitalisation des services administratifs et d'améliorer la coordination entre les différents acteurs impliqués. Cette nouvelle étape devrait donner un nouvel élan à la migration professionnelle encadrée, dans une logique de bénéfices mutuels pour la Tunisie et ses partenaires européens.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.