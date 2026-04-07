Sénégal: Festival de Slam et Légende - Podor a vibré au rythme de la diversité culturelle

Podor — Plusieurs artistes venus de divers horizons ont pris part à la sixième édition du Festival Slam et Légende, clôturée lundi soir à Podor (nord), une manifestation devenue un rendez-vous incontournable de l'agenda culturel de la région de Saint-Louis.

Pendant trois jours, à partir de samedi, le public a été plongé dans un véritable voyage au coeur des traditions et de la créativité locale, à travers différents types de prestations culturelles (chants, danses, ateliers d'écriture et défilé de mode). Le Festival Slam et Légende a été lancé en 2018 par l'artiste slameur Adama Sy alias "Double Servo", désormais installé au Canada.

Une soirée traditionnelle, organisée au quartier Thioffi de Podor, en partenariat avec l'ASC Dental, a réuni des troupes maures et bambara, des griots et autres troupes traditionnelles de différents quartiers de la ville, qui ont présenté chants, danses et récits ancestraux, illustrant la richesse pluriculturelle de e terroir. La manifestation, en plus de sa dimension culturelle, comporte un volet pédagogique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la bibliothèque municipale, des auditions d'artistes locaux encadrées par Ibrahim Racine Sy (Heekem) et Nicolas Tarik, partenaire venu de Lyon avec le projet Fuuta Music Travel, ont permis de révéler de nouveaux talents, à travers le slam. Les artistes Hamza, Kaaw Dieng, ainsi que Gaye El Prézi venu de Matam, ont animé des ateliers d'écriture de slam, auxquels ont pris part des élèves sur les thèmes liés à l'environnement.

Une soirée culturelle a été organisée en clôture de l'événement avec les prestations de MD Nordiste, Samba Soulèye Sarr, Ngary Nguaolé, le collectif d'artistes du département et les slameurs invités. Les artistes Sidy Dia et Abdoulaye Dieng ont présenté leurs créations lors d'un défilé de mode. Les organisateurs ont invité les autorités à soutenir davantage cet événement afin d'assurer sa pérennité et de continuer à offrir une vitrine unique aux talents et aux traditions de Podor.