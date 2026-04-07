Maroc: Position extérieure globale - Une situation nette débitrice de 764 MMDH à fin décembre 2025

6 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La position extérieure globale du Maroc, qui reflète la situation patrimoniale de l'économie nationale vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice de 764 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2025, contre -759 MMDH à fin septembre de la même année, selon l'Office des changes.

Cette situation résulte d'une augmentation des engagements financiers (+17 MMDH) plus importante que celle des avoirs financiers (+12 MMDH), explique l'Office dans un communiqué.

D'après la même source, l'accroissement des engagements financiers est porté principalement par la hausse de l'encours de la composante "autres investissements" (+17 MMDH), tandis que la hausse des investissements directs de 10 MMDH est compensée par la baisse de l'encours des investissements de portefeuille de la même valeur.

Du côté des avoirs financiers, leur progression est essentiellement tirée par l'appréciation de l'encours des avoirs de réserve (+23 MMDH) et des investissements directs (+6 MMDH), atténuée par la baisse de 12 MMDH de la composante "autres investissements" et de 5 MMDH des investissements de portefeuille.

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