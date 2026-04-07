Gabon: Les jeunes d'Owendo sensibilisés sur les méfaits de l'alcool et la drogue par l'Ong Afrique Libre/Free Africa

La campagne de lutte contre la consommation des alcools et des drogues a été lancée par l'Ong Afrique Libre/Free Africa, conduite par sa Coordonnatrice Fride Clara Mbika depuis plusieurs jours maintenant. A Owendo, précisément à Rougier, le 5 avril dernier, cette campagne contre les méfaits de l'alcool et la drogue a été fortement saluée par les jeunes qui se portent volontiers de partager les messages dans les différents coins et recoins de leur quartier.

Une semaine déjà que Fride Clara Mbika, Coordinatrice de l'ONG Afrique Libre et les membres de ladite organisation non gouvernementale ont lancé la campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Owendo a été choisi ce week-end pour entretenir les jeunes de cette situation qui devient une gangrène pour la société

"Cela fait pratiquement une semaine que nous avons lancé la campagne de sensibilisation contre les méfaits de l'alcool et la drogue. L'objectif de cette campagne n'est pas seulement de sensibiliser, mais d'offrir d'autres alternatives à la population, telles que la pratique d'une activité sportive, la consultation chez un spécialiste et bien d'autres" explique la Coordinatrice de l'ONG Afrique Libre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La rencontre entre les membres de l'ONG et les jeunes était au beau fixe. Les premiers ont offert des ballons de football pour les encourager à pratiquer cette activité sportive. " Nous avons également créé des clubs de sport avec les jeunes de la zones du lycée technique" a fait savoir Fride Clara Mbika, Coordinatrice de l'ONG Afrique Libre. Il y a urgence à sensibiliser la jeunesse face à ce qui peut être qualifié de fléau au sein de la société. Les lycées et collèges du Gabon devraient être des lieux par excellence où les sensibilisations devraient être accentuées.