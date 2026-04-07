Maroc: L'Institut Confucius présente à Casablanca l'ouvrage collectif 'Ponts culturels et de connaissances'

L'Institut Confucius de l'Université Hassan II de Casablanca a organisé, samedi, une rencontre de présentation de l'ouvrage collectif "Ponts culturels et de connaissances: articles sur les échanges culturels et civilisationnels sino-arabes".

Cette rencontre, organisée en coordination avec l'équipe de recherche en analyse du discours de la Faculté des langues, arts et sciences humaines (FLASH) relevant de l'Université Hassan Ier de Settat, a été l'occasion de jeter la lumière sur ce livre qui, à travers une série d'articles scientifiques, examine les dimensions du dialogue historique et culturel entre le monde arabe et la Chine.

Coordonné et édité par les chercheurs Brahim Azough et Ez-zohra El Rhalbi, cet ouvrage académique met en évidence les trajectoires des échanges intellectuels qui ont contribué au fil des siècles à bâtir des ponts solides de compréhension mutuelle entre les deux civilisations.

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S'exprimant à cette occasion, la co-directrice marocaine de l'Institut Confucius, Fadma Ait Mous, a affirmé que ce livre est le fruit d'une coopération scientifique entre des chercheurs du Maroc et de Chine, notant que l'ouvrage regroupe plusieurs articles scientifiques résultant d'un échange académique entre, d'une part, les professeurs des filières "Etudes arabes" et "Lettres, culture et communication" de la FLASH de Settat, et d'autre part, des professeurs de l'Université normale du Nord-Ouest de Chine.

Ce travail, a-t-elle précisé, intervient dans le cadre de la formation dont a bénéficié un groupe d'étudiants chinois au sein de la FLASH de Settat, sous la supervision scientifique de l'équipe de recherche en analyse du discours de cette faculté.

Selon Mme Ait Mous, l'ouvrage "Ponts culturels et de connaissances" représente un modèle de coopération académique transculturelle, où se croisent les expertises de recherche et se rencontrent les visions scientifiques pour une compréhension plus profonde des mécanismes d'échange culturel et civilisationnel entre les espaces marocain et chinois, et plus généralement arabe et chinois.

"Cela traduit notre vision à l'Institut Confucius visant à renforcer les relations académiques et culturelles entre les universités marocaines et chinoises, et à encourager l'échange scientifique et la promotion des productions intellectuelles et académiques dans les deux espaces culturels", a-t-elle ajouté.

Elle a, par ailleurs, mis en relief le rôle des universités, des centres de recherche et des instituts en tant qu'espaces essentiels pour renforcer le dialogue culturel et l'échange d'expertises scientifiques et académiques, ce qui est à même de contribuer à approfondir la compréhension mutuelle et à consolider les ponts de communication civilisationnelle entre les cultures marocaine et chinoise.

De son côté, Pr. Ez-zohra El Rhalbi a indiqué dans une déclaration à la MAP que cet ouvrage académique constitue l'aboutissement d'un important travail de recherche.

Elle a précisé que ce livre comprend plus de dix articles variés qui explorent différentes facettes des échanges culturels entre la Chine et le monde arabe.

Pour sa part, Pr. Brahim Azough s'est félicité de la coopération scientifique et académique sino-marocaine ayant été à l'origine de ce livre qui rassemble plusieurs articles reflétant l'importance de la recherche académique dans les questions d'échanges interculturels.

Le chercheur a ainsi souligné l'importance des échanges d'expertises et d'expériences afin de bâtir de nouveaux ponts culturels et de connaissances.

La rencontre de présentation de l'ouvrage "Ponts culturels et de connaissances" a offert un espace de dialogue et d'échange entre chercheurs, intellectuels et étudiants autour des questions d'échanges civilisationnels et du rôle fondamental de la recherche scientifique dans le rapprochement académique et la diplomatie culturelle.