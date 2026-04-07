Sénégal: Chantiers de l'aéroport de Ziguinchor - Le gouvernement insiste pour le respect 'strict' des délais

Ziguinchor — Le ministre des Infrastructures, Déthie Fall, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire respecter "strictement" les délais de livraison des travaux de l'aéroport de Ziguinchor, fixés au 30 avril prochain au plus tard, conformément aux instructions du chef de l'État.

En visite sur ce chantier en compagnie de son collègue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, Déthié Fall s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux qu'il juge "satisfaisant ", malgré des niveaux d'exécution variables selon les entreprises. Il a rappelé que cette échéance constitue "un engagement majeur pris devant l'autorité ", insistant sur le fait que "le respect des délais ne souffre d'aucune exception".

"Toutes les entreprises engagées doivent faire en sorte que ce délai soit respecté. Nous ne badinons pas avec le respect des délais", a-t-il martelé, soulignant qu'aucune excuse ne sera acceptée en cas de retard. Il a, par ailleurs, salué l'implication des autorités administratives, locales ainsi que des structures techniques, notamment celles en charge des infrastructures aéroportuaires, avant d'annoncer la réhabilitation, à terme, de l'aéroport de Cap Skirring.

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Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a de son côté qualifié la visite de "très satisfaisante", mettant en avant non seulement les infrastructures physiques, mais aussi les dispositifs techniques indispensables au fonctionnement d'un aéroport moderne. Il a insisté sur l'importance du "système nerveux" de l'aéroport, notamment les normes de sûreté et de sécurité, rappelant que le Sénégal est certifié dans ces domaines depuis 2025.

"Nous ne pouvons plus livrer un aéroport comme avant, au risque de perdre ces certifications", a-t-il expliqué, justifiant ainsi certaines contraintes qui ont pesé sur les délais. M. Diémé a également annoncé la tenue prochaine du passage de l'avion de calibrage de l'ASECNA, le 15 avril, une étape déterminante pour la validation technique des installations. Il a assuré que les entreprises sont mobilisées pour respecter cette échéance, avec des équipements "de dernière génération" déjà disponibles sur le site.

Selon lui, les dispositifs essentiels, dont la tour de contrôle et la formation des contrôleurs aériens, sont en voie d'achèvement. Il a exprimé son optimisme quant à une livraison conforme aux engagements pris devant les autorités et les populations. "Les délais sont des impératifs et aucune entreprise n'a le droit de remettre en cause cette parole devenue celle du peuple sénégalais", a-t-il conclu.