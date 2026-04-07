Sénégal: Yankhoba Diémé s'étonne de la poursuite de la grève dans les transports

Ziguinchor — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a fait part de sa surprise, mardi à Ziguinchor (sud), relativement à la décision des syndicats du secteur des transports de décréter une grève illimitée, alors qu'un accord avait été trouvé sur plusieurs points de leurs revendications lors d'un troisième tour de discussions.

"Nous avons reçu les syndicalistes pour un troisième tour de rencontre. Nous avons mené des négociations dans le cadre d'un dialogue que nous avons estimé franc et également direct, si je devais me tenir à l'ambiance des discussions tenues un dimanche en plus, où l'État a mobilisé l'ensemble de ses services", a-t-il précisé en marge d'une visite du chantier de l'aéroport de Ziguinchor. Il a ajouté que sa surprise a été grande de voir les syndicalistes du secteur des transports faire une sortie dans la presse, "après avoir obtenu un accord sur cinq points parmi les dix qu'ils ont globalement posés".

Il a cité la question de la visite technique des véhicules communément appelés "Cheikhou Cherifou", pour lesquels l'État a mis en place un véhicule mobile pour les inspections dans les régions. M. Diémé a aussi évoqué la simplification du contrôle au niveau des stations de pesage et le repositionnement du dispositif devant faciliter le circuit des transporteurs.

Il y a aussi l'extension du régime simplifié de sécurité sociale à tous les transporteurs, au-delà des seuls travailleurs de l'AFTU, l'Association de financement des professionnels du transport urbain, de même que la rénovation des gares routières, en étroite collaboration avec les transporteurs. Des infrastructures qui, rappellent-ils, restent la propriété de l'État.

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Le ministre a martelé que "le renouvellement du parc et la modernisation du transport ne doivent pas faire l'objet d'un choix. Il faut calculer et prendre en compte le citoyen qui choisit de prendre le véhicule pour se déplacer et qui doit être pris en compte dans sa satisfaction".

Yankoba Diémé a aussi dénoncé la décision de certains syndicats de fermer les gares pour imposer leurs décisions. "L'État prendra les mesures dans les prochaines 24 heures. Rien ne sert de se braquer contre qui que ce soit. Un État dialogue. Mais quand il s'agit de sujets comme ceux-là, l'État doit rester ferme", a-t-il soutenu.