Bénin: Les Béninois aux urnes dimanche pour élire un nouveau président de la République

Dakar — Au total, 7 897 287 Béninois inscrits sur les listes électorales sont attendus aux urnes dimanche pour élire un nouveau président de la République parmi deux candidats.

L'actuel ministre des Finances, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, et Paul Hounkpè du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition) briguent la magistrature suprême.

Le président sortant, dont le mandat va s'achever le 23 mai prochain, ne participe pas à l'élection présidentielle du 12 avril après avoir effectué deux mandats successifs à la tête du pays comme le stipule la Constitution du Bénin. La campagne électorale entamée le 27 mars dernier va prendre fin samedi. La candidature de Renaud Agbodjo, du parti Les Démocrates, présenté comme la principale formation de l'opposition a été invalidée par la Cour constitutionnelle.