Afrique: La Conférence de l'Association des Sénats d'Afrique les 8 et 9 avril à la Chambre des conseillers

La Chambre des conseillers abritera, les 8 et 9 avril, les travaux de la Conférence de l'Association des Sénats d'Afrique sous le thème "La contribution des Chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique".

L'organisation de cet événement annuel, auquel prendront part des présidents et des représentants des Chambres hautes des Parlements africains, s'inscrit dans le cadre de la dynamique que connaît le continent afin de renforcer la concertation et la coordination entre les institutions représentatives et contribuer à relever les défis communs, à ancrer les principes de la démocratie et à préserver la paix et la stabilité, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Cette rencontre constituera une plateforme de haut niveau pour le dialogue et l'échange de vues et d'expériences sur le rôle des Chambres hautes dans le soutien à l'édification démocratique, le renforcement de l'équilibre institutionnel et la prévention des crises. Il s'agit également d'explorer les perspectives de développement de l'action parlementaire africaine à la lumière des mutations régionales et internationales accélérées, ajoute la même source.

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La Conférence vise à mettre en avant le rôle de l'Association des Sénats d'Afrique en tant que cadre institutionnel permanent de coopération entre les Chambres hautes africaines, fondé sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que sur le renforcement de la concertation autour des questions d'intérêt commun, afin de renforcer la contribution des Parlements au développement durable du continent.

Des recommandations pratiques devraient être adoptées à la fin de l'événement dans le but de renforcer les mécanismes de l'action parlementaire commune, d'ancrer les valeurs démocratiques et de soutenir les efforts en faveur de la paix et du développement en Afrique, conclut le communiqué.