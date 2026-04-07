Afin de faire face aux graves chocs économiques provoqués par l'escalade du conflit au Moyen-Orient, le conseil d'administration de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a approuvé un programme d'intervention d'urgence face à la crise du Golfe (GCRP) d'un montant de 10 milliards de dollars US. Le programme vise notamment à protéger les économies, les institutions financières et les entreprises d'Afrique et des Caraïbes contre les répercussions de la crise actuelle dans le Golfe.

Le conflit, qui s'est intensifié le 28 février 2026, a provoqué une onde de choc dans l'économie mondiale, les économies africaines et caribéennes étant les plus durement touchées. Compte tenu de l'importance de la région du Golfe en tant que principale source mondiale de pétrole, de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'engrais, ainsi que du rôle crucial du détroit d'Ormuz, le déclenchement de ce conflit a eu des répercussions plus larges à l'échelle mondiale, affectant notamment de manière négative les économies africaines et celles de la CARICOM. Ces répercussions touchent plus particulièrement les pays qui dépendent fortement des importations de carburant, d'engrais et de denrées alimentaires, ainsi que ceux qui sont exposés aux couloirs maritimes du Golfe, aux flux d'investissement, au tourisme et aux transferts de fonds.

Le GCRP vise, entre autres, à assurer la continuité des importations essentielles - notamment de carburant, de GNL, de denrées alimentaires, d'engrais et de produits pharmaceutiques - en fournissant des devises étrangères et des liquidités vitales à court terme afin de soutenir les États membres vulnérables.

Il vise en outre à permettre aux exportateurs africains d'énergie et de minerais de tirer parti de la hausse des prix et de la réorientation des flux commerciaux, en augmentant la capacité de production des matières premières stratégiques grâce au financement pré-exportation, au fonds de roulement et au financement des stocks. Par ailleurs, il apporte une aide à court terme aux États membres d'Afrique et des Caraïbes dont les secteurs du tourisme et de l'aviation ont été durement touchés par la crise.

Ce programme vise également à renforcer la résilience à moyen et long terme des économies africaines et caribéennes face aux chocs futurs, en développant les capacités de production des producteurs et des exportateurs d'énergie et de minerais, tout en accélérant l'achèvement des projets d'infrastructures énergétiques, portuaires et logistiques essentiels dans les États membres d'Afrique et des Caraïbes, dont la réalisation a été retardée par le conflit.

Lors du lancement de la Facilité le 31 mars, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a déclaré : « Ce programme d'intervention face à la crise est en phase avec notre ADN. Nous comprenons le fonctionnement de nos économies et les difficultés liées à ces crises transitoires.

Ce programme aidera les pays africains à s'adapter en douceur à la crise tout en renforçant leur résilience face aux chocs futurs grâce à des interventions qui transforment la structure de leurs économies. Je félicite le conseil d'administration d'Afreximbank pour sa proactivité et sa détermination à approuver ce programme d'intervention ».

Le GCRP s'appuie sur une série d'interventions d'urgence opportunes mises en place par Afreximbank ces dernières années, qui ont contribué à protéger de nombreuses économies contre l'impact de chocs récents tels que la crise des matières premières de 2015/2016, la pandémie de COVID-19 de 2020/2021 et la crise ukrainienne de 2023/2024.

Par exemple, la Banque a lancé un programme africain de financement du commerce pour l'ajustement à la crise ukrainienne (UKAFPA) d'un montant de 4 milliards de dollars US afin d'aider les pays africains à faire face aux répercussions commerciales et économiques de la crise ukrainienne. Dans le cadre de ce programme, la Banque a décaissé un total de 39 milliards de dollars US, ce qui a aidé la plupart des pays d'Afrique à combler les déficits liés à la liquidité ou à l'accès aux biens essentiels.

Ces interventions historiques soulignent la capacité d'Afreximbank à déployer des cadres de réduction des risques solides et innovants pour aider ses États membres à faire face à la volatilité mondiale, avec un bilan positif.

Dans le cadre du GCRP, Afreximbank a déjà commencé à prendre des mesures proactives, par le biais de partenariats avec des banques et des entreprises, afin de garantir l'approvisionnement en carburant, en autres sources d'énergie, en engrais et en denrées alimentaires essentielles, dont les livraisons ont été interrompues par le prolongement de la crise.

Au-delà du financement, Afreximbank mènera une réponse régionale coordonnée en partenariat avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), la Commission de l'Union africaine (CUA), le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) afin de renforcer la coordination régionale en matière de sécurité énergétique, de résilience commerciale et de diversification des chaînes d'approvisionnement.