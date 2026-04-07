Afreximbank remporte trois prix aux IFLR Africa Awards 2026, obtenant ainsi des distinctions majeures

Les lauréats, qui ont reçu leur prix au Cap, en Afrique du Sud, sont Babajide Harrison, Responsable des Syndications, Derin Fajiyutan, Responsable du Financement de Projets et d’Actifs, Joseph Ifebuandu, Responsable des Services Juridiques, Dognima Silue, Responsable des Services Juridiques, et Peter Olowononi, Directeur des Relations Clients.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a une nouvelle fois été récompensée dans trois catégories par International Financial Law Review (IFLR), une référence mondialement reconnue en matière de droit et de transactions financiers. Les IFLR Africa Awards 2026, organisés chaque année, mettent à l'honneur les transactions transfrontalières les plus innovantes en Afrique, ainsi que les équipes juridiques et les institutions à l'origine de ces transactions transformatrices.

Pour la deuxième année consécutive, la Banque Multilatérale de Développement a remporté le prix « In-house Team of the Year: Financial institutions (Equipe interne de l'année : Institutions financières) », forte de ses excellents résultats lors de la cérémonie de remise des prix de 2025, où elle avait également décroché un triplé.

Afreximbank a également reçu le prix « 2026 IFLR Impact Deal of the Year (Opération à fort impact de l'année 2026) » pour le financement accordé à Nigeria LNG Limited (NLNG) d'un montant de de 1,35 milliards de dollars US ainsi que le prix « 2026 IFLR Projects Infrastructure Deal of the Year (Projets d'infrastructures de l'année 2026) » pour son rôle d'arrangeur principal mandaté dans le cadre du financement de 1,26 milliards de dollars US de l'autoroute côtière Lagos-Calabar.

Ces distinctions soulignent le rôle central joué par Afreximbank dans la mise en place de solutions de financement innovantes à travers le continent africain. Dans le cadre de l'opération NLNG, Afreximbank, agissant en tant qu'un des arrangeurs principaux mandatés, a rejoint un consortium de prêteurs internationaux et nigérians afin de mettre en place une facilité de financement d'entreprise multi-tranches d'un montant de 1,35 milliards de dollars US. Cette opération renforce la base de capital de NLNG, soutient son expansion et consolide sa position en tant que moteur essentiel des recettes d'exportation et de la stabilité des devises du Nigeria.

Dans le cadre du projet d'autoroute côtière Lagos-Calabar, Afreximbank et la Première Banque d'Abu Dhabi ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés pour un financement garanti par l'État d'un montant de 1,26 milliards de dollars US. Ce financement a été entièrement souscrit avec le soutien de la Société Islamique d'Assurance des Investissements et du Crédit à l'Exportation (ICIEC) en matière de risques, ce qui en fait l'un des plus importants financements d'infrastructures jamais réalisés au Nigeria. Cette action marque une étape décisive dans le développement de la connectivité régionale, des échanges commerciaux et de la croissance économique à long terme.

Ces prix IFLR témoignent de l'engagement d'Afreximbank à proposer des structures de financement sur mesure et innovantes, conformément à la stratégie de la Banque en matière de commerce intra-africain.