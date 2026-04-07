Congo-Kinshasa: Contrôle du secteur minier en RDC, Assemblée Nationale - Eric Tshikuma Mwimbayi recommande une approche plus réaliste dans la gouvernance environnementale !

Intervenant à la suite de la réponse de la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, lors de la séance plénière du jeudi 2 avril à l'Assemblée nationale, le député national Éric Tshikuma Mwimbayi a salué la clarté des éclairages apportés tout en insistant sur la nécessité d'intensifier les efforts pour garantir une protection effective de l'environnement dans le secteur minier. Entre reconnaissance des avancées et interpellation sur les défis persistants, l'élu a appelé à une traduction concrète des engagements gouvernementaux.

À l'issue de la question d'actualité qu'il a adressée à la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, le député national Éric Tshikuma Mwimbayi a livré, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, une lecture à la fois attentive et exigeante des réponses fournies par le Gouvernement. Dans son intervention, prononcée au cours de la séance plénière du jeudi 2 avril, l'élu a d'abord relevé la clarté et la précision des éléments de réponse apportés par la Ministre.

Ces éclairages ont, selon lui, permis de mieux cerner les mécanismes existants en matière de protection de l'environnement dans le secteur minier, ainsi que les efforts déjà engagés par les pouvoirs publics.Éric Tshikuma Mwimbayi a notamment souligné l'existence de dispositifs légaux et réglementaires visant à prévenir les différentes formes de pollution environnementale liées aux activités minières.

Des instruments qu'il a qualifiés de fonctionnels, tout en appelant à leur renforcement, en particulier à travers une approche interministérielle plus intégrée et une coordination accrue entre les structures concernées. L'élu a également pris acte de la mise en place, au sein du Ministère de l'Environnement, d'une Commission nationale ad hoc, consécutivement aux instructions du Président de la République formulées lors du dernier Conseil des ministres.

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Cette structure est appelée à veiller au respect strict des normes environnementales par les opérateurs miniers. Cependant, au-delà de ces avancées, le député national a insisté sur les défis qui demeurent. Il a évoqué la nécessité de durcir les mécanismes de contrainte et de réparation à l'encontre des entreprises polluantes, ainsi que l'urgence de clarifier les responsabilités respectives des institutions impliquées, notamment entre le Ministère des Mines et celui de l'Environnement. S'agissant du rapport exhaustif attendu sur les entreprises minières en infraction environnementale,

Éric Tshikuma Mwimbayi a indiqué avoir pris bonne note de l'engagement de la Ministre à le transmettre. Il a relevé que certains cas récents de non-respect des normes ont déjà fait l'objet de sanctions et de mesures de réparation, tout en soulignant l'importance d'un rapport global dans une logique de redevabilité envers la représentation nationale et l'opinion publique.

Dans la poursuite de son propos, l'élu a rappelé que si des efforts sont engagés, ceux-ci doivent impérativement être intensifiés. Il a précisé que sa démarche visait à permettre aux députés nationaux d'exercer pleinement leur mission de contrôle et d'en tirer les conséquences politiques et institutionnelles qui s'imposent. Enfin, Éric Tshikuma Mwimbayi a tenu à replacer le débat dans sa dimension humaine et sociale. « Au-delà des textes et des discours, derrière chaque situation de pollution, il y a des villages, des familles, des enfants et tout un écosystème en danger », a-t-il rappelé, soulignant l'obligation morale et institutionnelle des représentants du peuple de veiller à ce que le Gouvernement assure pleinement sa mission de protection de l'environnement.