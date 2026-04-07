Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi matérialise sa promesse en faveur des Léopards !

C'est une parole accomplie dans une grande dynamique de responsabilité, de vision et de leadership. L'équipe nationale de football, les « LÉOPARDS », a reçu un accueil exceptionnel à son retour, à Kinshasa, dimanche 5 avril 2026, au lendemain de sa qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

Cette performance historique, la première en phase finale de la Coupe du monde depuis 1974, a été réalisée à l'issue du match des barrages intercontinentaux joué à Guadalajara (Mexique) contre les Reggae Boyz de la Jamaïque, sur un score de 1-0.Dans une atmosphère empreinte de fierté et d'unité, les vingt-trois joueurs, leur coach et les membres du staff technique ont été célébrés par une foule en liesse à travers les artères principales de la ville.

Ils ont été reçus au Palais du Peuple par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant le dîner offert en leur honneur au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. À cette occasion, le Chef de l'État a annoncé des mesures de reconnaissance nationale en leur faveur, comprenant l'octroi d'une maison et d'un véhicule à chacun des joueurs. Cette belle victoire vient renforcer la position de la RDC sur la scène sportive internationale et africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par leur talent, leur professionnalisme et leur combativité, les joueurs ont brillé sur le terrain et ont hissé haut les couleurs nationales. Leur accueil résonne comme un acte symbolique de reconnaissance nationale et traduit le soutien indéfectible de la Nation aux LÉOPARDS. Au-delà du sport, cet événement incarne un message de cohésion nationale, rappelant le rôle fédérateur du football dans la société congolaise et son potentiel comme levier d'inspiration pour la jeunesse.La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il s'agira de la première édition à accueillir 48 équipes.